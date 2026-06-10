أدانت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، استمرار الهجمات الإيرانية، معتبرةً أن هجمات الأربعاء 10 يونيو (حزيران) تمثل مرحلة جديدة من التصعيد، من شأنها تعريض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الهجمات تشكل تصعيدًا خطيرًا للتوترات، وتحمل تداعيات جسيمة على استقرار المنطقة.

وأضافت أن تكرار هذه الهجمات يعكس نهجًا منظمًا وعدائيًا، مشددةً على أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت، وتتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية كذلك على أن الكويت تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وذلك في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

