قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال مراسم تكريم للمرشد الراحل، علي خامنئي، إن العدو يركز جميع مخططاته على تقويض الوحدة والتماسك الداخليين وإثارة الخلافات داخل البلاد.
وأكد بزشكيان: "لا يمكنهم إجبار إيران على الاستسلام عبر التهديد أو الطائرات أو القصف".
وأضاف أن هدف الخصوم هو إحداث انقسام داخل البلاد، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية.
وأُقيمت هذه المراسم تحت عنوان "أمين إيران" في قاعة رودكي.
أدانت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، استمرار الهجمات الإيرانية، معتبرةً أن هجمات الأربعاء 10 يونيو (حزيران) تمثل مرحلة جديدة من التصعيد، من شأنها تعريض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الهجمات تشكل تصعيدًا خطيرًا للتوترات، وتحمل تداعيات جسيمة على استقرار المنطقة.
وأضافت أن تكرار هذه الهجمات يعكس نهجًا منظمًا وعدائيًا، مشددةً على أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت، وتتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة.
وشددت وزارة الخارجية الكويتية كذلك على أن الكويت تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وذلك في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في مقابلة مع وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الرسمية: "على الشعب الاطمئنان إلى أن إيران لن تتخلى عن لبنان، لأن العدو إذا أنهى ملف لبنان وحزب الله، فسيتجه بعد ذلك إلينا".
وأضاف أن ترتيبات وتقسيمًا للمهام جرى داخل "غرفة الحرب" التابعة لإيران بهدف دعم لبنان.
كما أكد رضائي أنه إذا اقتضت الضرورة، فإن إيران "ستدخل بصورة مباشرة إلى جنوب لبنان"، مشددًا على أنها لا تخشى العودة إلى ساحة الحرب.
حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من التطورات المرتبطة بإيران، وذلك خلال حفل تقديم السكرتير العسكري الجديد لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مقر "رابين" في تل أبيب.
وقال إن أي إجراء تتخذه إيران لتهديد إسرائيل أو لربط الجبهات المختلفة في المنطقة ببعضها، سيواجه برد حاسم من جانب إسرائيل.
كما طالب وزير الدفاع الإسرائيلي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، بلعب دور أكثر فاعلية لمنع تصعيد التوترات وضمان احترام القانون الدولي.
أصدر البرلمان العربي بيانًا أدان فيه هجمات إيران على الأردن، والبحرين، والكويت، واعتبرها تهديدًا لاستقرار المنطقة وانتهاكًا لسيادة الدول العربية.
وقال رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليمحي، إن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتتعارض مع المبادئ الحاكمة للعلاقات بين دول الجوار. وأضاف أن الهجوم على أراضي أي دولة عربية يعد تحديًا للأمن الجماعي للمنطقة.
وأعلن البيان عن الدعم الكامل للإجراءات التي تتخذها الأردن، والبحرين، والكويت لحماية حدودها، ومصالحها الوطنية، واستقرارها الداخلي.
كما دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ دور أكثر فاعلية للحيلولة دون تصعيد التوترات وضمان احترام القانون الدولي.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اندلاع حريق بسفينة على بُعد 20 ميلاً بحريًا من مدينة صحار شمال سلطنة عُمان.
ووفقًا للهيئة، فقد اندلع حريق في محرك ناقلة نفط في تلك المنطقة.
وأسفر الحادث عن مقتل أحد أفراد الطاقم، فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين.