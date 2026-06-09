وصرح المتحدث باسم مجلس مدينة طهران، علي رضا ناد علي، بأن تصريح الاستخدام المجاني للمترو وحافلات النقل السريع في العاصمة قد تم تمديده حتى نهاية العقد الأول من محرم.

وأرجع ناد علي سبب هذا القرار إلى "التزامن مع إقامة مراسم تشييع علي خامنئي"، مضيفاً أن هذا القرار قد تمت الموافقة عليه في مجلس مدينة طهران.

وفي الوقت نفسه، أعلنت "لجنة إحياء ذكرى" علي خامنئي في بيانها رقم 2 أن مراسم الوداع والتشييع والدفن لعلي خامنئي ستقام "بعد العقد الأول من محرم، وعقب استكمال التنسيقات النهائية للأجهزة المسؤولة" والمجموعات الشعبية لتقديم الخدمات.

وتولّى خامنئي (86 عاما) الحكم في إيران منذ ثلاثة عقود ونصف عقد بعد اختياره مرشدا أعلى للجمهورية في عام 1989.