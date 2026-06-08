أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن قواتها عطلت، يوم الاثنين 8 يونيو (حزيران)، ناقلة نفط فارغة في بحر عُمان، وذلك بعد محاولتها خرق الحصار البحري على إيران.
وأضافت "سنتكوم" أنه منذ بدء الحصار البحري لموانئ إيران، عطّلت القوات الأميركية سبع سفن مخالفة، واضطرت 134 سفينة تجارية إلى تغيير مسارها، بينما سُمح لـ 42 سفينة محملة بمساعدات إنسانية بالعبور.
أعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط صاروخ باليستي أُطلق من اليمن في منطقة غير مأهولة قرب الحدود بين البلدين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع السعودية قولها إن الصاروخ كان في طريقه نحو إحدى دول المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أعلن الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، أنهم نفذوا يوم الاثنين 8 يونيو (حزيران) هجومًا صاروخيًا على منطقة يافا في إسرائيل.
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علي خضريان، إن "العدو" سيطرح شبهة مفادها أن إيران دخلت في مواجهة عسكرية، بينما كانت الحرب في لبنان مستمرة، مؤكدًا أن هذا الكلام "كذب أساسًا".
وأضاف أن خرق وقف إطلاق النار لم يحدث فقط في لبنان، بل وقع أيضًا بشكل جدي في جنوب إيران.
وأشار إلى أن طهران ستواصل العمليات الصاروخية ما دام العدو يواصل خرق وقف إطلاق النار في جبهة المقاومة، ولن تتسامح بعد الآن مع خرق وقف إطلاق النار في لبنان أو في جنوب إيران.
أظهرت مقاطع فيديو مشاهد لانفجارات وتصاعد دخان أو سقوط صواريخ، ويقول مواطنون إن مواقعها تقع في جبال نجف آباد أو ويلاشهر أو خميني شهر أو همايون شهر، وترتبط في معظمها بإحدى أهم القواعد الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني والمعروفة باسم "أحمد كاظمي".
تَقع هذه المنشآت على بُعد 5 كيلومترات غربي مدينة خميني شهر، وكيلومتر ونصف الشمال من "فيلا شهر"، و7 كيلومترات شمال شرقي مدينة نجف آباد.
ويُعد هذا المجمع، الذي يحمل رسميًا اسم "أحمد كاظمي" نسبةً إلى القائد الأسبق للقوات الجوية للحرس الثوري، ويمتد على مساحة تقارب كيلومترين مربعين، منشأة متكاملة لإنتاج وتجميع وتخزين الصواريخ الاستراتيجية التابعة للحرس الثوري، وغالبًا ما تطلق عليه وسائل الإعلام الرسمية مصطلح "المدينة الصاروخية".
ويمكن رصد مجموعة تضم 12 مدخلاً للأنفاق في هذا المجمع عبر الصور الجوية. كما تُشير التقارير إلى أن القدرة الاستيعابية لتخزين الصواريخ في هذه المنشأة تصل إلى 2000 صاروخ؛ ورغم أن هذه هي "الطاقة الاستيعابية للمجمع"، فإنه ليس من الواضح عدد الصواريخ المتبقية فيه فعليًا بعد خوض حربين. وفي مختلف أرجاء المجمع، يمكن رؤية السواتر الترابية الجاهزة والمعدة لنشر منصات الإطلاق وهياكل نقل الصواريخ.
وتُظهر مقارنة الصور الجوية قبل يوليو (تموز) 2024، وبعد "حرب الـ 12 يومًا"، في يونيو (حزيران) 2025، وتحديدًا خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2025، أن أجزاءً واسعة من هذه القاعدة قد دُمرت خلال تلك المواجهات.
وخلال جولة الاشتباكات التي دارت ليل الأحد وصباح الاثنين 8 يونيو 2026، أفادت التقارير برصد إطلاق صواريخ من هذه المنطقة، إلى جانب وقوع انفجارات داخلها جراء الهجمات الإسرائيلية.
وصنّفت "منظمة مبادرة التهديد النووي" (NTI) هذا المجمع باعتباره أكبر مركز لتجميع وإنتاج الصواريخ في إيران. وقد شُيد مجمع "أحمد كاظمي" في أواخر ثمانينيات القرن الماضي بمساعدة من كوريا الشمالية والصين، ويجري فيه تجميع وإنتاج الوقود الصلب والسائل، وقطع الغيار الصاروخية، بالإضافة إلى صواريخ "شهاب" والصواريخ الصينية المعروفة باسم "كرم أبريشم" (الشرنقة) وصواريخ "كلاس إم".
وقد تكشفت آثار الدمار الناجم عن "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل بشكل ملحوظ بناءً على الصور الجوية. وخلال هذه الحرب والحرب الثانية (حرب الـ 40 يومًا)، أفادت التقارير مرارًا بوقوع انفجارات عنيفة في هذه المنطقة. كما نُشرت تقارير متعددة خلال الحرب الثانية توثق الهجمات التي تعرضت لها هذه القاعدة، ومن بينها الهجمات التي وقعت في 13 و27 مارس (آذار) 2026.
أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية أن جميع الرحلات الجوية في مطارات البلاد قد أُلغيت حتى إشعار آخر.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أكدت سماع دوي انفجار في مطار "شيراز"، في حين أفادت وكالة "مهر" بعدم سقوط قتلى أو جرحى داخل المطار.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق من فجر الاثنين 8 يونيو (حزيران)، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجومًا على مطار "مهرآباد" في طهران.
قال نائب الشؤون الأمنية والشرطة في محافظة خراسان رضوي، إن مراسم تشييع ودفن جثمان المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، لن تُقام بشكل متزامن، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء مراسم التشييع، ستتم مراسم الدفن في حرم الإمام الثامن للشيعة بمدينة مشهد في «ظروف مناسبة».
وأضاف أن مراسم التشييع ستبدأ من طهران، وبعد 3 أيام من وداع الجثمان ويوم واحد من التشييع في طهران، سيجرى التشييع ليوم واحد في مدينة "قم"، يعقبه بعد ذلك تشييع ليوم واحد في "مشهد".