قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إذا استمرت الحرب ولم يُرفع الحصار البحري، فسوف نوسّع نطاقها إلى المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحرين الأحمر والمتوسط، وسنمنح بُعدًا جديدًا للحرب باستهداف قواعد أميركية أخرى".
وأضاف: "ستتكبد الولايات المتحدة خسائر أكبر بكثير، وستكون خسائرها فادحة".
وتابع رضائي: "يجب على ترامب أن يتخذ قرارات مستقلة عن إسرائيل، وأن يعترف بحقوق الشعب الإيراني، ويرفع الحصار، ويفرج عن أموالنا المجمدة. هذا يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لمستقبلنا مع الولايات المتحدة".