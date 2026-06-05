قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، تعليقاً على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن احتمال لقاء مجتبى خامنئي: "لن يحدث هذا الأمر. نحن حاليًا في المرحلة الأولى من المفاوضات، التي أوصلها ترامب إلى طريق مسدود، وعليه كسر هذا الجمود".

وتابع: "لقد أعلنت إيران ضرورة الإفراج عن الأصول المجمدة، لكن الأميركيين لا يقولون الحقيقة في هذا الشأن".

وأكد: "إذا كان ترامب جادًا في المفاوضات، فإن 24 مليار دولار ليست مبلغًا كبيرًا بالنسبة للولايات المتحدة. وإذا كان يريد فعلاً التوصل إلى اتفاق مع طهران، فإن هذا المبلغ يمثّل اختبارًا لمدى جديته وحُسن نيته".