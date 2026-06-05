قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، تعليقاً على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن احتمال لقاء مجتبى خامنئي: "لن يحدث هذا الأمر. نحن حاليًا في المرحلة الأولى من المفاوضات، التي أوصلها ترامب إلى طريق مسدود، وعليه كسر هذا الجمود".
وتابع: "لقد أعلنت إيران ضرورة الإفراج عن الأصول المجمدة، لكن الأميركيين لا يقولون الحقيقة في هذا الشأن".
وأكد: "إذا كان ترامب جادًا في المفاوضات، فإن 24 مليار دولار ليست مبلغًا كبيرًا بالنسبة للولايات المتحدة. وإذا كان يريد فعلاً التوصل إلى اتفاق مع طهران، فإن هذا المبلغ يمثّل اختبارًا لمدى جديته وحُسن نيته".
قال خطيب الجمعة بمدينة "الأهواز"، محمد نبي موسوي فرد: "إن لبنان خط أحمر بالنسبة لإيران، وإن استقرار المنطقة لن يكون دائماً إلا في حال توقف الهجمات ضد حزب الله".
وأضاف: "في حال وقوع أي اعتداء ولو بسيط على الأراضي اللبنانية، فإن مرحلة الحوار ستنتهي".
وتابع موسوي فرد: "مضيق هرمز لن يقع أبداً في يد العدو، والقوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة للرد على أي اعتداء، وإن إجراءات مثل زرع الألغام أو فرض رسوم في هذا المضيق تهدف إلى الحفاظ على الأمن المستدام في المنطقة".
قال نائب رئيس لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني، علي رضا عباسي، لموقع "خانه ملت": "إن الحصار البحري فُرض بعد قبول وقف إطلاق النار، ولذلك فإنه يُعد انتهاكًا واضحًا للهدنة، والحل الصحيح هو كسر الحصار البحري عبر القوة الميدانية، لا من خلال تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات".
وأضاف: "يجب على فريق التفاوض متابعة هذا الملف بجدية وعدم السماح للطرف الآخر باستغلال الظروف الحالية لفرض مطالب جديدة".
قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، إن المفاوضات بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة.
وردًا على سؤال حول سير المحادثات، قال: "أعتقد أن الجواب نعم، فهي لا تزال جارية".
لكنه أوضح أنه لا يملك معلومات دقيقة عن المرحلة التي وصلت إليها هذه المفاوضات، مضيفًا: "بصراحة، ليست لديَّ معلومات حتى الآن، ولا توجد أخبار حول المرحلة التي وصلت إليها".
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة 5 يونيو (حزيران)، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.
ووفقاً لتقرير وزارة الخزانة الأميركية، وفي إطار تحديث عقوبات مكافحة الإرهاب، فقد تم إدراج الإيرانيين: مهرزاد كراميان نيك ورومينا كراميان ، والتركي محمد شكول ميهن دوست، والأفغاني سرباز عبدل زاده، ضمن قائمة العقوبات.
كما شملت العقوبات 12 كيانًا ناشطًا في مجالات الشحن والنفط والغاز والبتروكيماويات، إضافة إلى فرض عقوبات على 6 سفن ترفع أعلام بنما وسانت كيتس، وذلك في الإطار نفسه.
فادت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها أن إيران وروسيا تستخدمان الوكلاء منذ فترة طويلة لتنفيذ أعمالهما العدائية في الدول الأوروبية، إلا أن تجنيد المراهقين في هذه الأنشطة يمثل نهجًا جدیدًا ومقلقًا ضمن شبكات التخريب التابعة لطهران وموسكو.
وذكرت الصحيفة البريطانية، يوم الجمعة 5 يونيو (حزيران)، أن هذا الأسلوب ظهر لأول مرة في أوكرانيا؛ حيث جرى استقطاب مراهقين عبر الإنترنت للقيام بعمليات تخريبية، والتجسس، ونشر الدعاية الموجهة. ووفقًا للتقرير، سعت روسيا بعد ذلك إلى توسيع نطاق استخدام هؤلاء القصر ليشمل دولاً غربية أخرى، من بينها بولندا، وهولندا، وبريطانيا.
وأضافت "فايننشال تايمز" أن إيران اعتمدت أيضًا هذا النموذج لتسريع عملياتها ضد معارضيها في أوروبا، فضلاً عن إثارة عدم الاستقرار داخل إسرائيل.
وفي هذا الصدد، صرح الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن (متروبوليتان)، دومينيك مورفي، بأن الحكومات المعادية تحاول بكل تأكيد استقطاب المراهقين. وتابع قائلاً: "لقد فوجئت بحجم هذا التحدي، إذ بدا أن هذه المسألة ظهرت فجأة قبل نحو 18 شهرًا. كما تملكني الذهول بالقدر ذاته من الأعداد الكبيرة للشباب المستعدين والراغبين في الانخراط في هذا الأمر عبر الإنترنت".
وفي مقابلات مع "فايننشال تايمز"، أعلن مسؤولو الاستخبارات الأوكرانية أن 21 في المائة من الأشخاص الذين جرى اعتقالهم في عام 2025 بتهمة التعاون مع روسيا كانوا من المراهقين.
وكذلك، فإن جزءًا كبيرًا من المعتقلين على خلفية الهجمات المعادية للسامية في مناطق مختلفة من أوروبا- والتي أعلنت الجماعة المدعومة من إيران والمعروفة باسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" مسؤوليتها عنها- كانوا من المراهقين دون سن 18 عامًا في دول شملت بريطانيا، وفرنسا، وهولندا. ولطالما حذرت السلطات البريطانية مرارًا من أن إيران تحاول استغلال العصابات الإجرامية لتنفيذ أعمالها العدائية على الأراضي البريطانية.
دور شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية
أوضحت "فايننشال تايمز" أن تجنيد العناصر للأنشطة التخريبية يتبع عادةً نمطًا مشابهًا: حيث يتم رصد المراهقين والشباب واستقطابهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية مثل "تلغرام، وتيك توك، وسناب شات، وفيسبوك، وديسكورد".
وبحسب الصحيفة، تحولت هذه القنوات إلى أداة فعالة للدول المعادية لتجنيد العناصر نظرًا لطبيعتها الخفية وصعوبة تتبع مستخدميها. ووفقًا للتقرير، يتم دفع مبالغ مالية لهؤلاء الأفراد مقابل تنفيذ مهام محددة، ويأتي الجزء الأكبر من هذه المدفوعات في شكل عملات رقمية مشفرة.
وأضافت الصحيفة أن مواقع ومنصات ألعاب الفيديو- باعتبارها الوسيلة الترفيهية الأكثر شعبية بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عامًا- باتت إحدى البيئات الأساسية لرصد وتجنيد العناصر المحتملة لتنفيذ الأعمال التخريبية. وعادةً ما يعمل المندوبون المسؤولون عن التجنيد بهويات مجهولة، وينتمي كثير منهم إلى عصابات إجرامية؛ وهي مجموعات، رغم عدم خضوعها المباشر لسيطرة الحكومات، يتم توظيفها من قبل الأجهزة الاستخباراتية لإدارة عمليات سرية.
المواجهة بين إيران وإسرائيل
تابعت "فايننشال تايمز" أن التكتيك الذي استُخدم لأول مرة في حرب أوكرانيا يتم تطبيقه الآن في الشرق الأوسط؛ حيث تستغل إيران النموذج ذاته في صراعها ضد إسرائيل.
ففي شهر مارس (آذار) الماضي، خضع مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا ويقيم في تل أبيب للملاحقة القضائية بتهمة التواصل مع عميل خارجي ونقل معلومات إلى العدو. وأعلن الادعاء العام الإسرائيلي أن تواصل هذا المراهق مع أحد عملاء النظام الإيراني بدأ قبل نحو 11 شهرًا عبر تطبيق "تلغرام".
وكان العميل التابع لإيران قد عرض على المراهق الحصول على مبالغ بالعملة الرقمية مقابل تنفيذ مجموعة من الأعمال التخريبية.
وبحسب السلطات القضائية الإسرائيلية، قام المراهق بتصوير مقر القاعدة العسكرية "كيريا" في تل أبيب، وتوثيق الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية في موقعين، بالإضافة إلى كتابة شعارات (غرافيتي) في عدة نقاط بالمدينة، وحصل مقابل هذه الأنشطة على ما يربو على 1170 دولارًا جرى تحويلها عبر أربع محافظ رقمية منفصلة.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي قد حذر سابقًا من هذا التهدید المتنامي؛ حيث أصدر الصيف الماضي بيانًا موجهًا إلى أولياء الأمور أفاد فيه بأن بعض الأطفال والمراهقين الإسرائيليين يتلقون رسائل "تبدو غير مؤذية" في الفضاء الافتراضي.
ووفقًا لتحذير "الشاباك"، كانت هذه الرسائل تطلب من المتلقين التقاط صور لمبانٍ ومنشآت مختلفة، وجمع معلومات، وكتابة شعارات تحض على الكراهية على الجدران، وتحديد مواقع حساسة. وأضاف الجهاز أن هذه الطلبات كانت تصدر عن "عناصر معادية تابعة لإيران" على منصات مثل: "فيسبوك، وتلغرام، وإنستغرام، وتيك توك"، وكان هدفها استدراج القصر في إسرائيل للقيام بأنشطة تجسسية.
إمكانية الإنكار للدول المعادية
أشارت "فايننشال تايمز" إلى أن الحكومات التي تستخدم المراهقين لإدارة العمليات السرية والتخريبية ترى فيهم عناصر يمكن استبدالها بسهولة. وبحسب الصحيفة، فإنه في حال فشل مثل هذه العمليات، لا تتحمل الحكومات الداعمة كلفة تذكر، بينما تجني الثمار في حال نجاحها.
ويصعب على أجهزة الاستخبارات الأوروبية إثبات صلة مباشرة بين هذه العمليات وروسيا أو إيران، مما يتيح للحكومات المتهمة إنكار أي تورط بسهولة. وفي المقابل، يقع الخطر الأكبر على عاتق الأفراد الذين يتم استقطابهم داخل هذه الشبكات؛ وهم مراهقون قد تنقلب حياتهم رأسًا على عقب إلى الأبد في حال قبولهم هذه العروض وتنفيذ المهام.
واختتمت الصحيفة بالقول إن طهران وموسكو تواصلان تحقيق أهدافهما في إطار "الحرب الهجينة" عبر استغلال جيل نشأ في الفضاء الرقمي؛ وهي مواجهة تقع في المنطقة الرمادية الفاصلة بین السلم والنزاع العسكري المسلح.
ويُذكر أنه في 3 يونيو، أعلن الادعاء العام البريطاني النظر في قضية مراهق نرويجي جرى توظيفه من قبل عصابة الجريمة المنظمة "فوكستروت" المرتبطة بإيران لارتكاب جريمة قتل في بريطانيا. وكان المتهم، الذي يبلغ من العمر الآن 19 عامًا، قد اعتُقل في شهر مارس (آذار) 2025 في مدينة هادرسفيلد شمالي إنجلترا.