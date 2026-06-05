تحدث المستشار الاقتصادي البارز للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع بدء موسم السفر الصيفي، بنبرة متفائلة بشأن ارتفاع أسعار الوقود، وقال إن الأسعار ستتراجع بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، قوله للصحافيين، يوم الجمعة 5 يونيو (حزيران): «أسعار البنزين تمثل قضية مهمة. نحن ندرك أن المواطنين يتعرضون لضغوط بسببها، وقد اتخذنا مجموعة من الإجراءات للحد من الاضطرابات، ونتوقع أن يكون هذا الوضع مؤقتاً».