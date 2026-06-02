أفاد موقع "واي. نت" العبري بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحدث خلال مؤتمر للصادرات الدفاعية أمام مسؤولي وزارة الدفاع ورؤساء الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عن الوضع الأمني في شمال إسرائيل.

وقال كاتس إنه عمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إيجاد "معادلة" تقوم على اعتبار الضاحية الجنوبية في بيروت بمثابة مدن شمال إسرائيل.

وأضاف: "إذا استمرت الهجمات على المدن الإسرائيلية، فإننا سنستهدف أيضاً منطقة الضاحية في بيروت. وسيكون اختبار هذه المعادلة بسيطاً، وستتضح نتائجه خلال الأيام المقبلة".

وذكر "واي. نت" أن وزير الدفاع الإسرائيلي لم يتطرق في تصريحاته إلى إلغاء الهجمات التي كان من المقرر تنفيذها مساء الاثنين على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي جاءت بتوجيه منه ومن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب التقرير، لم يعلّق كاتس كذلك على إطلاق صاروخ باتجاه صفد أو على انفجار طائرة مسيّرة داخل الأراضي الإسرائيلية بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التوصل إلى "وقف لإطلاق النار".

