ووفقاً للتقرير، فقد حُكم على باباجاني بالسجن لمدة 20 عاماً ويوم واحد عن التهمة "الأمنية" الأولى، و12 عاماً وستة أشهر ويوم واحد عن التهمة الثانية. وجاء في الحكم الصادر توجيه اتهامات ضدها تستند إلى قانون "تشديد عقوبة التجسس".

ونقل موقع "هرانا" عن مصدر مطلع مقرب من عائلة باباجاني، أن محاميها الدفاعي، حسين علي حاتمي، قام بتسجيل طلب استئناف وطعن ضد الحكم الصادر فور صدوره.

يُذكر أن مريم باباجاني كانت قد اعتُقلت في أواخر يناير 2026 بمدينة إيذه، وأُطلق سراحها مؤقتاً في وقت لاحق بعد إيداع كفالة مالية بلغت 10 مليارات تومان.