قال ممثل طهران في البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، في برنامج تلفزيوني، إن الأميركيين لم يظهروا أي مؤشر على قبول شروط طهران.
وأضاف أنه على كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دفع تعويضات لإيران.
وأشار إلى أن دونالد ترامب قد "يغير مواقفه خلال فترة الـ 60 يومًا"، معتبرًا أن أحد المحاور الرئيسية في المفاوضات هو الحصول على تعويضات.
وتابع أن على الباكستانيين الحذر من احتمال أن تقوم الولايات المتحدة بما فعلته، بحسب قوله، مع "الحاكم السابق لعُمان" أيضًا مع باكستان، مشيرًا إلى حادثة سابقة تتعلق برسالة قيل إنها طُلب تسليمها إلى طهران ثم جرى إنكار إرسالها لاحقًا.