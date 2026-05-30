أعلنت القيادة المركزية (سنتكوم) أن القوات الأميركية عطّلت سفينة الشحن "إم في ليان ستار" التي ترفع علم غامبيا أثناء توجهها إلى أحد الموانئ الإيرانية، وذلك بعد استهدافها بصاروخ أدى إلى تعطيل محركها.

وأضافت "سنتكوم' أنه تم توجيه أكثر من 20 تحذيرًا للسفينة وإبلاغها بأنها تنتهك ما وصفته بـ "الحصار المفروض من الولايات المتحدة".

وذكرت في بيانها أنه بعد رفض طاقم السفينة الامتثال للأوامر، نفذت طائرة أميركية ضربة بصاروخ "هلفاير" استهدفت غرفة محرك السفينة، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة ومنعها من مواصلة الإبحار نحو إيران.

وختمت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بيانها بالقول إن القوات الأميركية عطّلت حتى الآن خمس سفن تجارية، وغيّرت مسار 116 سفينة أخرى ضمن ما وصفته بجهود تنفيذ الحصار، مشيرة إلى أن هذه العمليات تأتي في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار مع إيران قائمًا.