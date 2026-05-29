ووفقًا للتقرير، قامت "سي إن إن" بفحص 69 نفقًا في 18 قاعدة صاروخية تحت الأرض؛ وتُظهر الصور أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، أُعيد فتح ما لا يقل عن 50 مدخلاً كانت مغلقة سابقًا، في حين تخضع العديد من المداخل الأخرى لأعمال ترميم وإصلاح.

وسلّطت الشبكة الضوء على نموذج ملموس غربي إيران، مشيرةً إلى أن منشأة "باختران" الصاروخية تحت الأرض في محافظة كرمانشاه تعرضت للقصف قبل عدة أسابيع، مما أسفر عن تدمير جميع مداخلها الأربعة. ومع ذلك، تكشف الصور الحديثة أن مدخلين من هذه المداخل يبدوان الآن مفتوحين بالكامل، كما أُعيد تأهيل الطرق اللازمة لنقل منصات إطلاق الصواريخ.

وبحسب تقرير "سي إن إن"، فإن إيران تعمل أيضًا على تطهير وإزالة الأنقاض من المدخلين الآخرين للمجمع، وقامت بترميم بعض الفجوات الـ 10 التي أحدثتها الذخائر والصواريخ الأميركية.

وأشارت الشبكة إلى أن حجم وعمق الفجوات المحدثة يُظهران أن إغلاق مدخلين فقط من الأنفاق تطلّب حجمًا هائلاً من القوة النارية الكثيفة، في حين تعتمد إيران لإعادة فتحها بشكل أساسي على شاحنات نقل الأنقاض والجرافات.