أفادت معلومات وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، باستدعاء نهاله شهيدي يزدي، وهي مواطنة بهائية وناشطة في حقوق الطفل، إلى نيابة مدينة كرمان لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ست سنوات.

وفي الوقت نفسه، حُكم على نويان حجازي، وهو مواطن بهائي مقيم في جويبار، بالسجن والغرامة المالية والحرمان من الحقوق الاجتماعية من قبل محكمة الثورة.

وطُلب من شهيدي يزدي أن تراجع نيابة كرمان في 2 يونيو (حزيران) المقبل لتسليم نفسها لتنفيذ الحكم.

وكانت هذه المواطنة البهائية قد حُكم عليها في أغسطس (آب) 2025 بالسجن التعزيري لمدة ست سنوات من قًبل المحكمة الابتدائية في كرمان، وقد تم تأييد هذا الحكم في محكمة الاستئناف دون أي تغيير.

وقال مصدر مطلع على وضع شهيدي يزدي لـ «إيران إنترناشيونال» إن طلب إعادة المحاكمة الذي قُدم إلى المحكمة العليا لم يؤدِّ إلى أي نتيجة.

وأضاف المصدر أن السلطات القضائية امتنعت عن تسليم نسخة من حكم محكمة الاستئناف إلى محاميها، وهو ما أعاق بشكل كبير إمكانية متابعة القضية بشكل قانوني وفعّال.