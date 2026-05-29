قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي: "نحن نعارض تعليق التخصيب أو تسليم المواد النووية إلى العدو، لأن ذلك الزمن قد انتهى".
وأضاف أن "الحرب في جميع الجبهات، وخاصة في لبنان، يجب أن تنتهي"، وأن "العدو يجب أن يرفع الحصار البحري ويعترف بإدارة إيران لمضيق هرمز".
وتابع أن "المفاوضات الجارية لا نراها من نوع المفاوضات السابقة القائمة على تبادل التنازلات، بل نعتبر أنفسنا منتصرين، ونرى ضرورة مطالبة العدو بأقصى مطالبنا".
أشارت نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية لشؤون التأهيل في إيران، فاطمة عباسي، إلى تزايد مشاكل ذوي الإعاقة نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأعلنت أن المنظمة طالبت بزيادة تتراوح بين 80 و90 % في بدل رعاية التمريض مقارنة بالعام الماضي، إلا أن تنفيذ هذه الزيادة مرهون بموافقة الحكومة.
وقالت عباسي، يوم الجمعة 29 مايو (أيار)، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، إن منظمة الرعاية الاجتماعية تتابع "بشكل مستمر" مسألة زيادة بدل الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وشاركت في هذا الإطار في اجتماعات لجنة الموازنة التابعة لمجلس الوزراء الإيراني.
وبحسب نائبة رئيس المنظمة، فإن زيادة قيمة المخصصات لن تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد إقرارها في مجلس الوزراء، لكنها لم تقدم أي توضيحات بشأن موعد دراسة هذا المقترح أو المصادقة عليه.
وأضافت عباسي أن صرف بدل رعاية التمريض سيستمر حتى صدور قرار من مجلس الوزراء وفق المخصصات المعتمدة للعام الماضي.
وأكدت أن "أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى الشرائح ذات الدخل المنخفض ويعيشون مع أسرهم، ولذلك فإن دعمهم لمنع تفاقم الإعاقة والحفاظ على جودة حياتهم يحظى بأهمية خاصة".
المخصصات الجديدة للمواد الصحية لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لذوي الإعاقة
أوضحت نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية أن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يضطرون بسبب أوضاعهم الجسدية واحتياجاتهم الطبية إلى استخدام الحفاضات والمواد الصحية بشكل دائم، واجهوا خلال الشهرين الماضيين ارتفاعًا كبيرًا في أسعار هذه المنتجات وصعوبة في تأمينها.
وقالت عباسي: "النقص المؤقت في السلع والتقلبات الحادة في السوق، خصوصًا في الظروف الحالية، فرضت ضغوطًا إضافية على عائلات هؤلاء الأشخاص".
وأضافت أنه، ووفق المراسلات التي أُجريت، من المقرر رفع مخصصات المواد الصحية في موازنة هذا العام من مليون و500 ألف تومان إلى مليونين و500 ألف تومان، لكنها أكدت أن "الموازنة المعتمدة في هذا الشأن لم تُبلّغ رسميًا بعد ولم تدخل حيز التنفيذ".
واعترفت نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية بأن "حتى هذه المخصصات الجديدة لا تزال بعيدة بشكل واضح عن التكلفة الحقيقية للاحتياجات الصحية لشخص مصاب بإصابة في النخاع الشوكي أو ملازم للفراش".
وفي 26 مايو الجاري، أفاد موقع "خبر أونلاين" بأن ارتفاع أسعار المواد الصحية في إيران أثّر على حياة نحو 45 ألف شخص يعانون إصابات في النخاع الشوكي.
وبحسب التقرير، فإن أسعار المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة يوميًا من قِبل هؤلاء الأشخاص، مثل الشاش المعقم، والضمادات المتخصصة، والقساطر، وأكياس القسطرة، والجل الطبي، والمحاقن، والمناديل الورقية، والأدوية المرتبطة بقرح الفراش، ارتفعت بما لا يقل عن ضعفين إلى ثلاثة أضعاف.
وخلال الأيام الأخيرة، أدى تفاقم الأزمات الاقتصادية والارتفاع الكبير في تكاليف العلاج والأدوية إلى زيادة الضغوط على المواطنين الإيرانيين.
وأصبحت هذه الظروف أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون بشكل مستمر إلى الخدمات الطبية والتأهيلية والأدوية.
وكتب أحد المواطنين، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الجمعة 29 مايو (أيار): "أنا مريض بالتهاب المفاصل الروماتويدي والفيبروميالغيا (التهاب العضلات الليفي)، وأعاني المرض منذ 10 سنوات. ومنذ 8 سنوات أستخدم حقن دواء ريميكيد. منذ عدة أشهر لم أتمكن من الحصول على الدواء، وقد عاد المرض من جديد، وأصاب الورم كل مفاصلي وركبتاي متيبستان".
وأضاف: "اتصلوا بي أمس من منظمة الغذاء والدواء وقالوا إن دواء ريميكيد متوفر، وسعر القارورة الواحدة 19 مليون تومان، وثلاث قوارير تكلف 57 مليون تومان. لكن رغم كل هذا الألم لم أستطع شراءه لأنني غير قادر على تحمل التكلفة".
ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، أنه على إيران الموافقة على ألا تمتلك أي سلاح نووي أبدًا.
وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يُفتح فوراً، دون أي رسوم أو قيود، لضمان حرية عبور غير محدودة للسفن في الاتجاهين.
وأشار أيضًا إلى أن جميع الألغام البحرية، في حال وجودها، يجب إزالتها، قائلاً إن القوات الأميركية استخدمت كاسحات ألغام تحت سطحية متطورة وتمكنت من تدمير عدد كبير منها، وإن ما تبقى سيتم جمعه أو تفجيره بشكل فوري.
وتابع أن السفن، التي توقفت بسبب "الحصار البحري غير المسبوق"، في المضيق سيتم السماح لها بالعبور بعد رفع هذا الحصار.
وفيما يتعلق بمخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، قال إنها ستُستخرج من تحت الأرض بواسطة الولايات المتحدة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع إيران، على أن يتم تدميرها لاحقًا.
قال خطيب الجمعة في مدينة "كرج" بإيران، محمد مهدي حسيني همداني: "الصواريخ ليست مجرد وسيلة دفاعية، بل هي مقدمة للإعمار وخلق الأمن والتنمية، وقد أدرك الناس أنه يجب أولاً القضاء على العدو حتى تتوافر مقدمات العمل".
وأضاف أن "امتلاك المواد النووية يحقق الردع، ولا يلزم تحويلها إلى قنبلة، بل إن الوقود النووي نفسه هو ما دفع الأعداء إلى الجلوس على طاولة المفاوضات".
وتابع: "يجب ألا نعتبر النهج الثوري نوعًا من التطرف".
أفادت وكالة "رويترز" بأن الادعاء العام في ميلانو وضع مواطنين إيرانيين مقيمين في إيطاليا قيد التحقيق، للاشتباه في تهديدهما معارضين للنظام الإيراني، والقيام بأنشطة ذات أهداف "إرهابية" و"معادية للديمقراطية"، كما أصدرت أمراً بتفتيش منزليهما.
وبحسب أمر التفتيش المكوّن من تسع صفحات، فإن الرجلين يخضعان للتحقيق بتهم تشمل التهديد، وتأسيس أو الانتماء إلى مجموعة ذات أهداف إرهابية أو تخريبية.
ويأتي فتح الملف بعد شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين الإيرانيين المقيمين في إيطاليا. وفي إحدى الحالات، أفاد أحد المعارضين بأنه تلقى مكالمة هاتفية أُبلغ فيها بأنه حُكم عليه بالإعدام بسبب دعمه للمعارضة، وأن أصوله في إيران ستتم مصادرتها.
وتشير وثائق قضائية إلى أن أحد الشخصين قيد التحقيق، هدد عبر حساب على "إنستغرام" مؤيدي ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، بالقتل.
كما ذكرت الوثائق اسمَي الشخصين: جليليان فرشيد وأديب أنصاري روحالله، وأشارت النيابة إلى أن كليهما معروف في مركز إسلامي بميلانو مرتبط بالقنصلية الإيرانية.
وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال زيارة لمواقع الجيش في مزارع شبعا داخل الأراضي اللبنانية، إن أي ضربة لحزب الله تُعدّ ضربة لـ "محور إيران واستثماراتها في المنطقة".
وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية عالية لأي تطور محتمل، بما في ذلك مواجهة إيران.
وأكد أنه لن يُسمح لحزب الله بتحويل أي نقطة إلى حصن أو منطقة آمنة، قائلاً: «خطنا الأصفر لا يقيّدنا؛ في أي مكان نرصد فيه تهديدًا وأينما يلزم، سنعمل على إزالته».
وأشار أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التقدم في مناطق جديدة إذا دعت الحاجة العملياتية.
وحدد زامير هدف العمليات بأنه "تكثيف الضربات ضد حزب الله، وإبعاد التهديدات، وتعزيز الدفاع عن المستوطنات الشمالية"، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية مستمرة في التقدم والعمليات.
كما قال إن أكثر من 7500 عنصر من حزب الله قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 2500 منذ بدء عملية "زئير الأسود".