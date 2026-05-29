قال خطيب الجمعة في مدينة "كرج" بإيران، محمد مهدي حسيني همداني: "الصواريخ ليست مجرد وسيلة دفاعية، بل هي مقدمة للإعمار وخلق الأمن والتنمية، وقد أدرك الناس أنه يجب أولاً القضاء على العدو حتى تتوافر مقدمات العمل".
وأضاف أن "امتلاك المواد النووية يحقق الردع، ولا يلزم تحويلها إلى قنبلة، بل إن الوقود النووي نفسه هو ما دفع الأعداء إلى الجلوس على طاولة المفاوضات".
وتابع: "يجب ألا نعتبر النهج الثوري نوعًا من التطرف".
أفادت وكالة "رويترز" بأن الادعاء العام في ميلانو وضع مواطنين إيرانيين مقيمين في إيطاليا قيد التحقيق، للاشتباه في تهديدهما معارضين للنظام الإيراني، والقيام بأنشطة ذات أهداف "إرهابية" و"معادية للديمقراطية"، كما أصدرت أمراً بتفتيش منزليهما.
وبحسب أمر التفتيش المكوّن من تسع صفحات، فإن الرجلين يخضعان للتحقيق بتهم تشمل التهديد، وتأسيس أو الانتماء إلى مجموعة ذات أهداف إرهابية أو تخريبية.
ويأتي فتح الملف بعد شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين الإيرانيين المقيمين في إيطاليا. وفي إحدى الحالات، أفاد أحد المعارضين بأنه تلقى مكالمة هاتفية أُبلغ فيها بأنه حُكم عليه بالإعدام بسبب دعمه للمعارضة، وأن أصوله في إيران ستتم مصادرتها.
وتشير وثائق قضائية إلى أن أحد الشخصين قيد التحقيق، هدد عبر حساب على "إنستغرام" مؤيدي ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، بالقتل.
كما ذكرت الوثائق اسمَي الشخصين: جليليان فرشيد وأديب أنصاري روحالله، وأشارت النيابة إلى أن كليهما معروف في مركز إسلامي بميلانو مرتبط بالقنصلية الإيرانية.
وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال زيارة لمواقع الجيش في مزارع شبعا داخل الأراضي اللبنانية، إن أي ضربة لحزب الله تُعدّ ضربة لـ "محور إيران واستثماراتها في المنطقة".
وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية عالية لأي تطور محتمل، بما في ذلك مواجهة إيران.
وأكد أنه لن يُسمح لحزب الله بتحويل أي نقطة إلى حصن أو منطقة آمنة، قائلاً: «خطنا الأصفر لا يقيّدنا؛ في أي مكان نرصد فيه تهديدًا وأينما يلزم، سنعمل على إزالته».
وأشار أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التقدم في مناطق جديدة إذا دعت الحاجة العملياتية.
وحدد زامير هدف العمليات بأنه "تكثيف الضربات ضد حزب الله، وإبعاد التهديدات، وتعزيز الدفاع عن المستوطنات الشمالية"، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية مستمرة في التقدم والعمليات.
كما قال إن أكثر من 7500 عنصر من حزب الله قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 2500 منذ بدء عملية "زئير الأسود".
قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي: "إذا استمر الحصار البحري لما يتجاوز فترة زمنية محددة، فسنشنّ هجومًا".
وأضاف أن "الحرس الثوري يعمل على أساس الحرب غير المتكافئة، ويستخدم الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة والقوارب السريعة كأدوات رئيسية للردع".
وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة تهاجمنا في الظلام، بينما نحن نرصد كل تحركاتها".
كتب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، على منصة "إكس"، أن "إدارة إيران لمضيق هرمز أصبحت أمرًا ثابتًا أمام العالم"، وأن السفن تمر عبره بعد "الحصول على إذن ودفع الرسوم وبإرشاد من البحرية التابعة للحرس الثوري".
وأضاف أن الشخص الوحيد الذي "لا يؤمن بذلك أو لا يريد أن يؤمن به" هو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قائلًا إن "جيشه يأتي من حين لآخر لفتح المضيق ثم يتلقى الضربات ويعود".
كما خاطب رضائي وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، متابعًا: "بدلاً من إطلاق التهديدات الفارغة، فكروا في الانحناء للقوة الإيرانية في المياه الخليجية".
قال خطيب الجمعة بمدينة "شيراز" في إيران، لطف الله دجکام: "إن ولاية الفقيه في عصر الغيبة تعد امتدادًا لخط الولاية الإلهية، وعلى هذا الأساس تشكل النظام الإيراني واستمر".
وأضاف: "كما تم تثبيت مسار الهداية للأمة الإسلامية، فإن استمرار هذا المسار اليوم يتواصل في إطار ولاية الفقيه والقيادة الدينية للمجتمع".
وتابع: "دون محور ولاية الفقيه يفقد النظام الديني وظيفته ومعناه الكامل".