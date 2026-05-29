وكتب ترامب، يوم الجمعة 29 مايو (أيار)، على منصة "تروث سوشال": "يجب على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدًا سلاحًا أو قنبلة نووية. كما يجب فتح مضيق هرمز فورًا دون رسوم، ولحركة غير محدودة للسفن في كلا الاتجاهين. ويجب إزالة جميع الألغام البحرية (إن وُجدت)".

وأضاف: "لقد قمنا باستخدام كاسحات الألغام البحرية المتطورة لدينا بتدمير عدد كبير منها عبر التفجير. وعلى إيران إزالة أو تفجير ما تبقى فورًا، رغم أن عددها لن يكون كبيرًا".

وتابع: "السفن التي توقفت بسبب الحصار البحري غير المسبوق لدينا في المضيق يمكنها الآن بدء العودة إلى ديارها. ومنّي، رئيسكم المحبوب، أبلغوا التحية لعائلاتكم".

وأضاف ترامب أيضًا: "المواد المخصبة، والتي يُشار إليها أحيانًا بالغبار النووي، المدفونة في أعماق الأرض وتحت الجبال المتضررة من هجوم قاذفات B-2 قبل 11 شهرًا، سيتم استخراجها من قبل الولايات المتحدة، وهي الدولة الوحيدة- إلى جانب الصين- القادرة تقنيًا على ذلك، وذلك بالتعاون الكامل مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم تدمير هذه المواد".

وأضاف أنه سيتوجه إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي، قائلًا: "حتى إشعار آخر، لن يتم تبادل أي أموال، كما تم التوصل إلى اتفاقات بشأن قضايا أخرى أقل أهمية بكثير".

وقبل ساعات من رسالة ترامب، قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، خلال زيارة لقوات بلاده على متن حاملة الطائرات "USS Boxer" في سنغافورة، إن إيران إذا لم تقبل الاتفاق فستواجه العمل العسكري.

وقال هيغسيث إن ترامب أكد، في اجتماع لحكومته، أن إيران يجب أن تقبل الاتفاق وإلا ستواجه "الرجل الذي على يساره".

كما نقلت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري أن نص مذكرة التفاهم المحتملة لم يُحسم نهائيًا بعد، وأن الروايات المتداولة في الإعلام الغربي "غير دقيقة".

وأكد المصدر أن نص الاتفاق ما زال يتعرض لتعديلات خلال الأيام الماضية.

استمرار تهديدات المسؤولين الإيرانيين

كتب رئيس البرلمان رئيس وفد التفاوض الإيراني، محمد باقر قالیباف، على منصة "إكس": "نحصل على الامتيازات عبر الصواريخ، وليس بالحوار، بل ونحن في المفاوضات فقط نوضح لهم ذلك".

وأضاف: "لا ثقة لدينا بالضمانات أو الأقوال، بل إن الأفعال هي المعيار الوحيد. ولن يتم اتخاذ أي إجراء قبل خطوة من الطرف الآخر".

وكتب أيضًا: "الفائز في أي اتفاق هو من يستعد للحرب بشكل أفضل من اليوم التالي له".

ومن جانبه، قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، إن طهران قد تضع خيار الهجوم على الطاولة إذا استمر الحصار البحري.

وأضاف دون تفاصيل: "إذا استمر الحصار البحري خارج إطار زمني معين، فسوف نهاجم".

وأشار رضائي أيضًا إلى استراتيجية الحرس الثوري، قائلًا إنه يعتمد على "الحرب غير المتكافئة" باستخدام الطائرات المسيّرة والزوارق السريعة كأدوات ردع رئيسية.

وأضاف: "أميركا تتحرك في الظلام باتجاهنا، بينما نحن نرصد كل تحركاتها".

كما كتب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم رضائي، على منصة "إكس" أن "الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز أصبحت أمرًا راسخًا في العالم"، وأن الدول تمر عبره بعد الحصول على إذن ودفع رسوم وبإشراف البحرية التابعة للحرس الثوري.

وخاطب وزير الخزانة الأميركي قائلًا: "بدلًا من التهديدات الفارغة، فكر في الانحناء للقوة الإيرانية في المياه الخليجية".

كما قال إمام الجمعة بمدينة "كرج"، محمد مهدي حسيني همداني، إن "الصواريخ ليست وسيلة دفاع فقط، بل هي مقدمة للإعمار والأمن والتنمية".

وأضاف: "في مجال الدبلوماسية يجب اعتماد الشروط العشرة التي أقرها مجتبى خامنئي، والتي لا تتضمن أي إشارة إلى الملف النووي، لذلك لا ينبغي الحديث عنه".