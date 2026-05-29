ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، أنه على إيران الموافقة على ألا تمتلك أي سلاح نووي أبدًا.

وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يُفتح فوراً، دون أي رسوم أو قيود، لضمان حرية عبور غير محدودة للسفن في الاتجاهين.

وأشار أيضًا إلى أن جميع الألغام البحرية، في حال وجودها، يجب إزالتها، قائلاً إن القوات الأميركية استخدمت كاسحات ألغام تحت سطحية متطورة وتمكنت من تدمير عدد كبير منها، وإن ما تبقى سيتم جمعه أو تفجيره بشكل فوري.

وتابع أن السفن، التي توقفت بسبب "الحصار البحري غير المسبوق"، في المضيق سيتم السماح لها بالعبور بعد رفع هذا الحصار.

وفيما يتعلق بمخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، قال إنها ستُستخرج من تحت الأرض بواسطة الولايات المتحدة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع إيران، على أن يتم تدميرها لاحقًا.