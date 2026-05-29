أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع، أن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، غير صحيحة.

وأضاف هذا المسؤول أن أي مذكرة تفاهم محتملة بين طهران وواشنطن لا تتضمن أي بنود تتعلق بالملف النووي.

وأشار أيضًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهم سياسي بين طهران وواشنطن، لكن هذا الاتفاق لم يُحسم أو يُصادق عليه بشكل نهائي بعد.