ذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بين إيران والولايات المتحدة، مضيفة أن منشور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال" يأتي ضمن ما وصفته بنمطه المعتاد في إطلاق مواقف أحادية و"مبالغ فيها عن الذات".
وأضافت الوكالة أن إصرار ترامب على عدم دفع الأموال المجمّدة لا يؤدي إلا إلى زيادة شكوك طهران بشأن جدية الولايات المتحدة.
كما أشارت إلى أن تصريحات ترامب حول رفع الحصار البحري عن إيران يجب التعامل معها بحذر، معتبرة أنه في حال تنفيذ ذلك فعليًا فإنه لا يعد سوى وقف لأحد خروقات وقف إطلاق النار، لأن الحصار لم يكن ينبغي أن يحدث من الأساس، على حد قولها.
قال رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في طهران، محسن محمودي، إن "المقر مستعد لتنظيم مراسم مهيبة ومليونية للمرشد الرحل، علي خامنئي"، لكنه أوضح أن الموعد النهائي للمراسم لم يُحدد بعد، وسيتم الإعلان عنه فور تحديده.
وأضاف أن "المواكب يمكنها التقدم للتسجيل من أجل المشاركة في تنظيم هذا الحدث الكبير".
ويُشار إلى أن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، قُتل في الساعات الأولى من الحرب يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، إلا أن وضع الجثمان ومراسم التشييع لا يزال غير محسوم بعد نحو ثلاثة أشهر.
ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مصادر مطلعة نفت الادعاءات الأخيرة التي أطلقها دونالد ترامب بشأن اتفاق محتمل مع طهران، ووصفت تصريحاته بأنها "مزيج من الحقيقة والكذب" ومحاولة لإظهار "نصر مصطنع"، معتبرة أنها تفتقر إلى المصداقية.
وأضافت الوكالة أن نص الاتفاق، الذي صيغ تحت إطار "التزام مقابل التزام"، وصل إلى المراحل النهائية للمصادقة في طهران، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بشأنه بعد.
كما ذكرت أن ادعاء ترامب بشأن إلزام طهران بفتح مضيق هرمز دون رسوم غير وارد في نص الاتفاق.
وأشارت أيضًا إلى أن مزاعم نقل أو تدمير المواد النووية الإيرانية "لا أساس لها" ولا توجد في مذكرة التفاهم.
وفي السياق ذاته، قالت الوكالة إن أهم بند في الاتفاق- بحسب ما نقلته عن مصادرها- هو شرط دفع فوري بقيمة 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة، وهو بند لم يشر إليه ترامب.
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي: "نحن نعارض تعليق التخصيب أو تسليم المواد النووية إلى العدو، لأن ذلك الزمن قد انتهى".
وأضاف أن "الحرب في جميع الجبهات، وخاصة في لبنان، يجب أن تنتهي"، وأن "العدو يجب أن يرفع الحصار البحري ويعترف بإدارة إيران لمضيق هرمز".
وتابع أن "المفاوضات الجارية لا نراها من نوع المفاوضات السابقة القائمة على تبادل التنازلات، بل نعتبر أنفسنا منتصرين، ونرى ضرورة مطالبة العدو بأقصى مطالبنا".
أشارت نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية لشؤون التأهيل في إيران، فاطمة عباسي، إلى تزايد مشاكل ذوي الإعاقة نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأعلنت أن المنظمة طالبت بزيادة تتراوح بين 80 و90 % في بدل رعاية التمريض مقارنة بالعام الماضي، إلا أن تنفيذ هذه الزيادة مرهون بموافقة الحكومة.
وقالت عباسي، يوم الجمعة 29 مايو (أيار)، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، إن منظمة الرعاية الاجتماعية تتابع "بشكل مستمر" مسألة زيادة بدل الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وشاركت في هذا الإطار في اجتماعات لجنة الموازنة التابعة لمجلس الوزراء الإيراني.
وبحسب نائبة رئيس المنظمة، فإن زيادة قيمة المخصصات لن تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد إقرارها في مجلس الوزراء، لكنها لم تقدم أي توضيحات بشأن موعد دراسة هذا المقترح أو المصادقة عليه.
وأضافت عباسي أن صرف بدل رعاية التمريض سيستمر حتى صدور قرار من مجلس الوزراء وفق المخصصات المعتمدة للعام الماضي.
وأكدت أن "أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى الشرائح ذات الدخل المنخفض ويعيشون مع أسرهم، ولذلك فإن دعمهم لمنع تفاقم الإعاقة والحفاظ على جودة حياتهم يحظى بأهمية خاصة".
المخصصات الجديدة للمواد الصحية لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لذوي الإعاقة
أوضحت نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية أن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يضطرون بسبب أوضاعهم الجسدية واحتياجاتهم الطبية إلى استخدام الحفاضات والمواد الصحية بشكل دائم، واجهوا خلال الشهرين الماضيين ارتفاعًا كبيرًا في أسعار هذه المنتجات وصعوبة في تأمينها.
وقالت عباسي: "النقص المؤقت في السلع والتقلبات الحادة في السوق، خصوصًا في الظروف الحالية، فرضت ضغوطًا إضافية على عائلات هؤلاء الأشخاص".
وأضافت أنه، ووفق المراسلات التي أُجريت، من المقرر رفع مخصصات المواد الصحية في موازنة هذا العام من مليون و500 ألف تومان إلى مليونين و500 ألف تومان، لكنها أكدت أن "الموازنة المعتمدة في هذا الشأن لم تُبلّغ رسميًا بعد ولم تدخل حيز التنفيذ".
واعترفت نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية بأن "حتى هذه المخصصات الجديدة لا تزال بعيدة بشكل واضح عن التكلفة الحقيقية للاحتياجات الصحية لشخص مصاب بإصابة في النخاع الشوكي أو ملازم للفراش".
وفي 26 مايو الجاري، أفاد موقع "خبر أونلاين" بأن ارتفاع أسعار المواد الصحية في إيران أثّر على حياة نحو 45 ألف شخص يعانون إصابات في النخاع الشوكي.
وبحسب التقرير، فإن أسعار المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة يوميًا من قِبل هؤلاء الأشخاص، مثل الشاش المعقم، والضمادات المتخصصة، والقساطر، وأكياس القسطرة، والجل الطبي، والمحاقن، والمناديل الورقية، والأدوية المرتبطة بقرح الفراش، ارتفعت بما لا يقل عن ضعفين إلى ثلاثة أضعاف.
وخلال الأيام الأخيرة، أدى تفاقم الأزمات الاقتصادية والارتفاع الكبير في تكاليف العلاج والأدوية إلى زيادة الضغوط على المواطنين الإيرانيين.
وأصبحت هذه الظروف أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون بشكل مستمر إلى الخدمات الطبية والتأهيلية والأدوية.
وكتب أحد المواطنين، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الجمعة 29 مايو (أيار): "أنا مريض بالتهاب المفاصل الروماتويدي والفيبروميالغيا (التهاب العضلات الليفي)، وأعاني المرض منذ 10 سنوات. ومنذ 8 سنوات أستخدم حقن دواء ريميكيد. منذ عدة أشهر لم أتمكن من الحصول على الدواء، وقد عاد المرض من جديد، وأصاب الورم كل مفاصلي وركبتاي متيبستان".
وأضاف: "اتصلوا بي أمس من منظمة الغذاء والدواء وقالوا إن دواء ريميكيد متوفر، وسعر القارورة الواحدة 19 مليون تومان، وثلاث قوارير تكلف 57 مليون تومان. لكن رغم كل هذا الألم لم أستطع شراءه لأنني غير قادر على تحمل التكلفة".
ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، أنه على إيران الموافقة على ألا تمتلك أي سلاح نووي أبدًا.
وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يُفتح فوراً، دون أي رسوم أو قيود، لضمان حرية عبور غير محدودة للسفن في الاتجاهين.
وأشار أيضًا إلى أن جميع الألغام البحرية، في حال وجودها، يجب إزالتها، قائلاً إن القوات الأميركية استخدمت كاسحات ألغام تحت سطحية متطورة وتمكنت من تدمير عدد كبير منها، وإن ما تبقى سيتم جمعه أو تفجيره بشكل فوري.
وتابع أن السفن، التي توقفت بسبب "الحصار البحري غير المسبوق"، في المضيق سيتم السماح لها بالعبور بعد رفع هذا الحصار.
وفيما يتعلق بمخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، قال إنها ستُستخرج من تحت الأرض بواسطة الولايات المتحدة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع إيران، على أن يتم تدميرها لاحقًا.