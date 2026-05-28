أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تعليقاً على الهجمات الأميركية التي استهدفت مواقع في بندر عباس فجر اليوم الخميس، أن هذا الإجراء "العدواني" ضد السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية لإيران، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف بقائي قائلاً: "إن الخطابات والتهديدات اللفظية الصادرة عن المسؤولين الأميركيين ضد إيران وسلطنة عُمان، الدولة الصديقة والشقيقة، هي أمر مدان ومرفوض".

وفي الختام، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التحركات والإجراءات الأميركية الأخيرة بأنها تشكل "انتهاكاً مستمراً لاتفاق وقف إطلاق النار".