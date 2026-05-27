قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال اجتماع حكومة ترامب في البيت الأبيض، إن النتيجة النهائية هي أن إيران لا ينبغي لها أبدًا امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن الأحداث الأخيرة ذكّرت مجددًا بأن طهران هي أكبر داعم للإرهاب في العالم، ولا يمكنها الوصول إلى مثل هذا السلاح.

وأكد روبيو أن تفضيل الرئيس ترامب كان دائمًا هو التفاوض والسعي للتوصل إلى اتفاق عبر الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن هذا المسار مستمر عبر مبعوثي الرئيس: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ونائبه جيه دي فانس.

وقال إنه إذا كان هناك اتفاق يمكن التوصل إليه فإن الولايات المتحدة ترغب في تحقيقه، وإن هناك مؤشرات على بعض التقدم. ومع ذلك، إذا لم تُثمر الدبلوماسية، فإن خيارات أخرى تبقى متاحة أمام الرئيس. وشدد روبيو على أنه ما دام ترامب رئيسًا للولايات المتحدة فإن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا.