أظهرت تقديرات منشورة أن الخسائر المباشرة الناجمة عن انقطاع الإنترنت في إيران لمدة 88 يومًا بلغت نحو 3 مليارات و287 مليون دولار، استنادًا إلى بيانات "نت‌ بلوكس"، وهو ما يعادل نحو 571 ألفًا و903 مليارات تومان، وفق سعر صرف يبلغ 174 ألف تومان للدولار الواحد.

وكانت "نت‌ بلوكس" قد قدّرت الخسائر المباشرة اليومية الناجمة عن انقطاع الإنترنت بنحو 37 مليونًا و350 ألف دولار.

من جهته، قدّر رئيس كمیسیون الشركات القائمة على المعرفة بغرفة التجارة الإيرانية، أفشين كلاهي، الخسائر غير المباشرة الناتجة عن انقطاع الإنترنت بما يتراوح بين 70 و80 مليون دولار يوميًا.

وبناءً على هذه التقديرات، فإن الخسائر غير المباشرة خلال 88 يومًا تراوحت بين 6 مليارات و160 مليون دولار و7 مليارات و40 مليون دولار، بمتوسط يقارب 6 مليارات و600 مليون دولار، أي ما يعادل نحو مليون و148 ألف مليار تومان.

وتأتي هذه الأرقام في وقت أعلنت فيه الحكومة الإيرانية أن موازنة مشاريع إيصال المياه إلى القرى هذا العام تبلغ 25 تريليون تومان، ما يعني أن الخسائر المباشرة المقدّرة من قبل "نت‌ بلوكس" تعادل نحو 23 ضعف هذه الميزانية.

كما أشارت التقديرات إلى أنه، وباحتساب تكلفة إنشاء كل كيلومتر من الطرق الريفية بنحو 8 مليارات تومان، فإن قيمة الخسائر المباشرة لانقطاع الإنترنت كانت كفيلة ببناء نحو 71 ألفًا و500 كيلومتر من الطرق الريفية.

وبحسب عضو غرفة التجارة الإيرانية، فإن تكلفة يوم واحد فقط من انقطاع الإنترنت تعادل الميزانية اللازمة لبناء أربعة جسور بحجم جسر "بي-1" في كرج، أو إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء.