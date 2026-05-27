بعد ثلاثة أشهر على مقتلهم.. إقامة مجلس عزاء لعائلة علي خامنئي في "شهر ري"
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وأفراد من عائلته في هجوم مشترك لإسرائيل والولايات المتحدة، أن مجلس عزاء لعائلة علي ومجتبى خامنئي سيقام هذا الأسبوع في مصلى "عبد العظيم الحسني" بمدينة "شهر ري".
وبحسب البيان الصادر عن عائلة المرشد الإيراني، فإن هذا المجلس سيقام لتأبين كل من: بشرى حسيني خامنئي "ابنة علي خامنئي"، ومصباح الهدى باقري "زوج بشرى حسيني خامنئي"، وزهراء حداد عادل "زوجة مجتبى خامنئي"، وزهراء محمدي كلبايقاني "حفيدة علي خامنئي".
وكان علي خامنئي قد قُتل في 28 فبراير الماضي رفقة عدد من عائلته ومرافقيه إثر الهجمات المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة. ورغم مرور ثلاثة أشهر على الواقعة، لم تُقم مراسم تشييع جنازته بعد.