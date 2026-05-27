قال البيت الأبيض لقناة "الجزيرة" إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لن يوقّع على اتفاق مع إيران إلا إذا كان يخدم مصالح الشعب الأميركي.

وأضاف أن ترامب لن يقبل إلا باتفاق يضمن بشكل قاطع أن إيران لن تمتلك أي سلاح نووي.

وبحسب البيت الأبيض، قال ترامب إن المفاوضات تسير بشكل جيد، وإنه حدد خطوطه الحمراء بوضوح.