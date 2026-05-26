نقلت وسائل إعلام إيرانية رسالة منسوبة إلى مجتبى خامنئي بمناسبة موسم الحج، جاء فيها أنه "بفضل الاعتماد على القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة في البر والجو والبحر، تم استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضافت الرسالة أن دول المنطقة تمتلك "قدرات ومصالح مشتركة يمكن أن تشكل أساسًا لنظام جديد في المنطقة والعالم".

كما ورد فيها أن "الوضع في المنطقة لن يعود إلى ما كان عليه في السابق"، وأن دول المنطقة "لن تكون بعد اليوم درعًا للوجود العسكري الأميركي"، وأن واشنطن "لن تجد مكانًا آمنًا لإقامة قواعد عسكرية في المنطقة".

وتابعت الرسالة أن شعاري "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" سيظلان "شائعين بين الأمة الإسلامية، وخاصة بين الشباب".

كما دعت الرسالة الحجاج إلى الدعاء من أجل "وحدة الأمة الإسلامية"، و"تحرير فلسطين والمسجد الأقصى"، و"النصر النهائي على الاستكبار العالمي".