قال المتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، في مقابلة مع شبكة "الجزيرة"، إن "ردّ طهران سيكون أشد من السابق في حال وقوع أي هجوم، وقد يمتد نطاق المواجهة إلى ما هو أبعد من المنطقة".

وأضاف: "إيران مستعدة للحرب، وقد حددت مسبقًا أهدافها في حال تعرضها لهجوم جديد من الولايات المتحدة أو إسرائيل".

وتابع شكارجي: "أي هجمات محتملة من جانب طهران ستختلف عن الهجمات السابقة، وستتضمن عنصر المفاجأة وتكتيكات جديدة"، مشيرًا إلى أنه "إذا جرى خلال الحرب منع صادرات النفط، فإن إيران ستمنع خروج النفط من المنطقة".