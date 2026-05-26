كتب عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، محمود نبویان، على منصة "إكس": "إن أي اتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار دون بسط سيادة إيران أو فرض رسوم عبور وبلا تحديد للتعويضات ورفع العقوبات، مخالف للمصالح الوطنية وتجاوز لشروط المرشد وبيان مجلس الأمن القومي، وخسارة محضة".

وكان قد ذكر في تصريحات سابقة أيضًا أنه "على الرغم من سجل عدم التزام الولايات المتحدة، وخاصة مع وجود أطراف الاتفاق النووي السابق المهين، إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، في المفاوضات، فإنه لا يوجد أي أمل في مفاوضات أو اتفاق مناسب لإيران".

