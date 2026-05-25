ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن مسؤولين إسرائيليين حذروا من أن الاتفاق الجاري بلورته بين إيران والولايات المتحدة يُعد "اتفاقًا سيئًا"، لأنه لا يتعامل مع التهديدات الرئيسية الصادرة عن طهران بما يتجاوز برنامجها النووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إطار الاتفاق ليس جيدًا، وحتى إذا تم توقيع الاتفاق النهائي وتم إخراج كل اليورانيوم المخصب من إيران- وهو احتمال كبير جدًا- فإن هذا الاتفاق لا يتناول برنامج الصواريخ الإيراني أو شبكة القوات الوكيلة الإقليمية التابعة لها".

وبحسب التقرير، أعربت جهات إسرائيلية أيضًا عن قلقها من أن هذا الاتفاق قد يقيّد حرية عمل إسرائيل في لبنان، وكذلك قدرتها على التحرك ضد تهديدات إيران في أنحاء المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا مساء الأحد مجموعة صغيرة من الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة الاتفاق الجاري بلورته.