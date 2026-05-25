متحدث الخارجية الإيرانية: لا ينبغي وصف الرسوم في مضيق هرمز بأنها "رسوم عبور"
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن إيران وسلطنة عمان تعملان على صياغة آلية لضمان حركة المرور الآمنة للسفن في مضيق هرمز، مؤكداً: "نحن لا نسعى لفرض رسوم في مضيق هرمز"، ولا ينبغي تسمية التكاليف المتعلقة بخدمات الملاحة وحماية البيئة بـ"رسوم عبور".
وتابع قائلاً: "إن كيفية إدارة مضيق هرمز هي أمر يخص الدول الساحلية للمضيق".
وأضاف بقائي: "يجب على الأوروبيين أن يتذكروا دائماً أن مضيق هرمز كان مفتوحاً قبل 28 فبراير، ولم يصل إلى هذا الوضع إلا بسبب الاعتداء الأميركي والإسرائيلي ضدنا".