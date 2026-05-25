كتبت صحيفة "كيهان"، في إشارة إلى احتمال التوصل لتفاهم مؤقت بين إيران والولايات المتحدة: "إن الشعب الإيراني لن يتراجع عن المطالبة بالتعويضات والخسائر، وبمعاقبة المعتدي ورفع شرّه، وكذلك لن يتراجع عن فرض سيادته على مضيق هرمز باعتباره جزءاً من سيادته الإقليمية".

وأضافت الصحيفة: "إن الاتفاق مع طرف اعتاد نقض العهود، بعدما داس التزام الحكومة الأميركية في الاتفاق النووي (برجام)، يشبه النقش على قالب من الجليد تحت أشعة الشمس".

وتابعت "كيهان": "إن الظروف الحالية، خلافًا لما يحاول العدو إظهاره عبر المفاوضات، هي ظروف حرب، وفي مواجهة عدو جريح ومترقب، لا يمكن التغافل عن الجاهزية الدفاعية والهجومية ولا عن الحذر".

