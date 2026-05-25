أفادت صحيفة "معاريف" في تقرير تحليلي لها، بأن النظام الإيراني يسعى إلى تشكيل "إمبراطورية شيعية ثورية" في المنطقة، ولهذا السبب لن يقبل بالتخلي عن برنامجه النووي، وقدراته الصاروخية، وقواته الوكيلة، وأدوات نفوذه الإقليمي الأخرى.

وأضافت الصحيفة أنه إذا قررت إيران مواصلة برنامجها النووي والحصول على سلاح نووي، فلن يكون بمقدور أي اتفاق دولي منعها من ذلك.

ووفقاً لما كتبته الصحيفة، فإن هناك طريقين اثنين فقط لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي؛ الأول، العمل على تغيير النظام السياسي في إيران، والثاني، إيجاد "ردع فعال" يمنع قادة النظام الإيراني حتى من مجرد التفكير في صنع سلاح نووي.