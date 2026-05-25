قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه "لا يمكن لأحد أن يدّعي أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق"، مضيفًا أن "التغيرات المتكررة في مواقف المسؤولين الأميركيين تُربك أي محادثات".

وأضاف: "الهمّ الوحيد للولايات المتحدة، أو على الأقل لهذه الإدارة الحاكمة في منطقة غرب آسيا، هو إسرائيل، ولا تولي أي أهمية لأمن المنطقة أو السلام أو الاستقرار أو الرفاه الاقتصادي لدولها".

وفي إشارة إلى بعض التقارير حول سعي الولايات المتحدة لضم دول المنطقة إلى اتفاقات إبراهيم في إطار محادثات السلام مع إيران، قال بقائي إن "محاولة فرض شروط على دول المنطقة بشأن قضايا مرتبطة بإيران هي في الواقع نوع من تشتيت الرأي العام عن جوهر القضية".

وتابع: "إسرائيل هي العامل الأساسي والحصري لانعدام الأمن في المنطقة، ولا يمكن عبر مشاريع مثل التطبيع جعل كيان غير طبيعي يبدو طبيعيًا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "وقف الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، سيكون أحد عناصر أي تفاهم محتمل".