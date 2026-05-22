قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات له بالبيت الأبيض، تعليقًا على المفاوضات مع إيران: "سنرى ما الذي سيحدث. لقد وجهنا لهم ضربة قوية. لم يكن لدينا خيار آخر. لا يمكن لطهران أن تمتلك سلاحًا نوويًا".
وأضاف ترامب: "ستتعامل الولايات المتحدة مع إيران بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع فنزويلا".
وأكد أن طهران "تسعى للتوصل إلى اتفاق بشكل عاجل".
قدّر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، احتمال توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق بنسبة "خمسين- خمسين"، محذرًا من أن جولة جديدة من الصراع العسكري قد تجعل الأوضاع في المنطقة أكثر تعقيدًا.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال قرقاش، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، خلال مؤتمر عُقد في براغ، إن أي اتفاق سياسي بين طهران وواشنطن يجب أن يعالج جذور عدم الاستقرار في المنطقة لمنع وقوع صراعات في المستقبل. وأضاف: "قلقي هو أن الإيرانيين يبالغون دائمًا في التفاوض".
وتابع قرقاش: "هذا ليس بالأمر الجديد. لقد أضاعوا فرصًا كثيرة على مر السنين بسبب رغبتهم في تضخيم أوراق القوة التي يمتلكونها. آمل ألا يفعلوا ذلك هذه المرة".
وفي الأسابيع الأخيرة، لعبت باكستان دور الوسيط لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؛ وهو نزاع ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي وأدى إلى تعطيل التجارة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الصادرات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. ويُعد مصير احتياطيات اليورانيوم المخصب واستمرار البرنامج النووي الإيراني من أهم محاور الخلاف بين الطرفين خلال المفاوضات.
واستطرد مستشار رئيس دولة الإمارات قائلًا: "إن المنطقة بحاجة إلى حل سياسي، وإن الجولة المقبلة من المواجهة العسكرية قد تؤدي إلى جعل الظروف أكثر صعوبة. وحذر من أنه إذا ركزت المحادثات فقط على إقرار وقف إطلاق النار ولم تتطرق إلى تسوية "القضايا الرئيسية"، فقد يمهد ذلك الأرضية لصراعات مستقبلية. وأكد قرقاش: "هذا ليس ما نبحث عنه".
وبحسب تقرير "رويترز"، فقد استهدفت إيران دولة الإمارات العربية المتحدة مرارًا منذ اندلاع الحرب الأخيرة، وشنت هجمات على البنية التحتية المدنية والمناطق المحيطة بالقواعد العسكرية الأميركية في البلاد. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في مقال تحليلي لها، بتاريخ 17 مايو الجاري أن الجمهورية الإسلامية قد تكثف هجماتها على الإمارات.
اليورانيوم ومضيق هرمز
حذر قرقاش من أن فرض أي سيطرة على مضيق هرمز سيشكل "سابقة خطيرة" ويحول هذا الممر المائي الاستراتيجي إلى أداة سياسية تحت نفوذ إيران. وأضاف أن أي تغيير في الوضع الحالي لمضيق هرمز ستكون له تداعيات خطيرة على المجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا، داعيًا الدول الأوروبية إلى ربط أمن هذا الممر المائي بشكل مباشر بأمن الطاقة والتجارة الخاص بها.
وأكد المسؤول الإماراتي ضرورة عودة مضيق هرمز إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب؛ وهو الوضع الذي كان يعمل فيه هذا الممر كمسار دولي حر لنقل الطاقة والتجارة والملاحة البحرية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد وصف في تصريحات له أمس، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إجراءات طهران في مضيق هرمز بأنها "غير مقبولة"، وقال إن إيران تسعى لكسب تأييد عُمان وإنشاء آلية لفرض رسوم في ممر مائي دولي.
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" استنادًا إلى بعض التقارير، أن طهران أطلقت منصة تأمين رقمية لسفن الشحن العاملة في مضيق هرمز، وأن جميع المدفوعات في هذا النظام تتم تسويتها باستخدام عملة "البيتكوين".
نقل مصدر مطّلع لوكالة "رويترز" أن قطر، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، أرسلت فريقًا تفاوضيًا إلى طهران لدعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب.
وقال المصدر، الذي لم يُكشف عن هويته، إن هذا الفريق التفاوضي وصل إلى طهران، يوم الجمعة 22 مايو (أيار).
وأضاف أن الدوحة، التي لعبت دور الوسيط في حرب غزة وفي أزمات دولية أخرى، كانت قد ابتعدت عن لعب دور الوساطة في الحرب الإيرانية بعد تعرضها خلال الاشتباكات الأخيرة لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة من قِبل طهران.
حذّر إمام جمعة الأهواز، محمد نبي موسوي فرد، مما سماه "المحور العبري- العربي- الغربي"، قائلاً: إنه إذا ارتكب العدو "خطأً استراتيجيًا، فإن إيران لن تكتفي بتل أبيب، بل ستقوم أيضًا بـ "تسوية دول المنطقة والمنامة بالأرض".
وأضاف أن إيران لم تكن البادئة بالحرب، لكنها "ستوجه لكمة قوية إلى فم الولايات المتحدة" حتى يتحقق "الردع الكامل".
كما قال موسوي فرد إن "بعض ضعاف الإيمان" يطمئنون إلى "وعود الاستكبار الفارغة"، وإن من يقدّم "وصفة الاستسلام" هم "جبناء وذليلون".
وأضاف إمام جمعة الأهواز أنهم سيبقون حتى آخر قطرة من الدم أوفياء لعهدهم مع المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، ولن ينخدعوا بـ "الابتسامة الخادعة للعدو".
كما قال إنه إذا تم السكوت اليوم عن "سوء الحجاب"، فسيكون من الضروري غدًا مواجهة "التعري الكامل".
بالتزامن مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن احتياطيات اليورانيوم المخصب في إيران والسيطرة على مضيق هرمز، تبذل باكستان جهوداً لتهيئة الأرضية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، في تقرير لها يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقى وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، في طهران؛ لمناقشة المقترحات المتعلقة بإنهاء الحرب.
ووفقاً لتقارير إعلامية في إيران، فإن هذه هي الجولة الثانية من المباحثات التي يجريها نقوي مع المسؤولين الإيرانيين خلال اليومين الماضيين.
وأشارت "رويترز" إلى أن إسلام آباد تحاول تسهيل التواصل بين طهران وواشنطن لصياغة إطار عمل ينهي الحرب ويحل الخلافات العالقة.
مؤشرات إيجابية
صرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الخميس 21 مايو، بأن هناك "مؤشرات إيجابية" تلوح في المفاوضات، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه إذا نفذت إيران خطتها لفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، فإن التوصل إلى اتفاق سيكون مستحيلاً. وأضاف روبيو: «نحن نريد أن يظل هذا الممر مفتوحاً وحراً. مضيق هرمز ممر مائي دولي».
ومن جانبه، صرح مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" بأن الفجوة بين الجانبين قد تقلصت، إلا أن مسألة تخصيب اليورانيوم ومضيق هرمز لا تزالان تشكلان العقبتين الرئيسيتين أمام التوصل إلى اتفاق.
وقد وجهت الحرب الجارية صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي؛ حيث أدت زيادة أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم. ويُذكر أنه قبل اندلاع الحرب، كان نحو خُمس الصادرات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز.
وفي غضون ذلك، اقتربت قيمة الدولار الأميركي من أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، كما ارتفعت أسعار النفط إثر تشكيك الأسواق في نجاح المفاوضات.
كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أكد يوم الخميس 21 مايو، أن واشنطن ستستحوذ في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وقال: «سوف نحصل عليه. نحن لسنا بحاجة إليه، وغالباً سندمره بعد الاستحواذ عليه، لكننا لن نسمح لإيران بامتلاكه».
وكان مصدران إيرانيان رفيعا المستوى قد صرحا لـ "رويترز"، في وقت سابق، بأن المرشد الثالث للنظام الإيراني، مجتبى خامنئي، قد أصدر أوامر بعدم إخراج احتياطيات اليورانيوم المخصب من إيران.
وفي السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة لا ترى المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب كافيًا. ويتضمن المقترح الجديد الذي قدمته طهران إلى واشنطن هذا الأسبوع مطالب تشمل: السيطرة على مضيق هرمز، الحصول على تعويضات حرب، رفع العقوبات، الإفراج عن الأصول المجمدة، وانسحاب القوات الأميركية من المنطقة؛ وهي مطالب كان ترامب قد رفضها سابقاً.
وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الحرب الحالية تسببت في "أسوأ صدمة طاقة يشهدها العالم". وحذرت الوكالة من أن تزامن ذروة الطلب الصيفي مع نقص الإمدادات الجديدة القادمة من الشرق الأوسط، قد يدفع بسوق الطاقة إلى "المنطقة الحمراء" خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين.
أشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى المفاوضات مع إيران قائلاً: "علينا أن يكون لدينا أيضًا خطة بديلة، وهذه الخطة البديلة هي أنه إذا قالت طهران إنها لن تفتح المضيق، أو ستفرض سيطرة على المرور فيه وتحصّل رسوم عبور فيجب القيام بشيء ما".
وأضاف: "في تلك الحالة سيكون على أحد ما أن يتحرك. أي أنه في ذلك السيناريو لن تقوم إيران طوعًا بإعادة فتح المضيق، لذلك يجب أن نفكر في الأمر منذ الآن".
وتابع روبيو: "أعلم أن هناك خطة للفترة التي تتوقف فيها الأعمال القتالية، لكن علينا أيضًا أن نملك خطة بديلة للحالة التي يستمر فيها إطلاق النار، وكيف يمكن في تلك الظروف إعادة فتح المضيق".