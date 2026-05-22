ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال قرقاش، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، خلال مؤتمر عُقد في براغ، إن أي اتفاق سياسي بين طهران وواشنطن يجب أن يعالج جذور عدم الاستقرار في المنطقة لمنع وقوع صراعات في المستقبل. وأضاف: "قلقي هو أن الإيرانيين يبالغون دائمًا في التفاوض".

وتابع قرقاش: "هذا ليس بالأمر الجديد. لقد أضاعوا فرصًا كثيرة على مر السنين بسبب رغبتهم في تضخيم أوراق القوة التي يمتلكونها. آمل ألا يفعلوا ذلك هذه المرة".

وفي الأسابيع الأخيرة، لعبت باكستان دور الوسيط لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؛ وهو نزاع ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي وأدى إلى تعطيل التجارة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الصادرات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. ويُعد مصير احتياطيات اليورانيوم المخصب واستمرار البرنامج النووي الإيراني من أهم محاور الخلاف بين الطرفين خلال المفاوضات.

واستطرد مستشار رئيس دولة الإمارات قائلًا: "إن المنطقة بحاجة إلى حل سياسي، وإن الجولة المقبلة من المواجهة العسكرية قد تؤدي إلى جعل الظروف أكثر صعوبة. وحذر من أنه إذا ركزت المحادثات فقط على إقرار وقف إطلاق النار ولم تتطرق إلى تسوية "القضايا الرئيسية"، فقد يمهد ذلك الأرضية لصراعات مستقبلية. وأكد قرقاش: "هذا ليس ما نبحث عنه".

وبحسب تقرير "رويترز"، فقد استهدفت إيران دولة الإمارات العربية المتحدة مرارًا منذ اندلاع الحرب الأخيرة، وشنت هجمات على البنية التحتية المدنية والمناطق المحيطة بالقواعد العسكرية الأميركية في البلاد. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في مقال تحليلي لها، بتاريخ 17 مايو الجاري أن الجمهورية الإسلامية قد تكثف هجماتها على الإمارات.

اليورانيوم ومضيق هرمز

حذر قرقاش من أن فرض أي سيطرة على مضيق هرمز سيشكل "سابقة خطيرة" ويحول هذا الممر المائي الاستراتيجي إلى أداة سياسية تحت نفوذ إيران. وأضاف أن أي تغيير في الوضع الحالي لمضيق هرمز ستكون له تداعيات خطيرة على المجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا، داعيًا الدول الأوروبية إلى ربط أمن هذا الممر المائي بشكل مباشر بأمن الطاقة والتجارة الخاص بها.

وأكد المسؤول الإماراتي ضرورة عودة مضيق هرمز إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب؛ وهو الوضع الذي كان يعمل فيه هذا الممر كمسار دولي حر لنقل الطاقة والتجارة والملاحة البحرية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد وصف في تصريحات له أمس، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إجراءات طهران في مضيق هرمز بأنها "غير مقبولة"، وقال إن إيران تسعى لكسب تأييد عُمان وإنشاء آلية لفرض رسوم في ممر مائي دولي.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" استنادًا إلى بعض التقارير، أن طهران أطلقت منصة تأمين رقمية لسفن الشحن العاملة في مضيق هرمز، وأن جميع المدفوعات في هذا النظام تتم تسويتها باستخدام عملة "البيتكوين".