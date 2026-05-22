قال عبد الله حاجي صادقي، ممثل مجتبى خامنئي في الحرس الثوري الإيراني: «يجب على قوى الاستكبار أن تدرك أن المياه الخليجية ومضيق هرمز يقعان تحت السيطرة الكاملة واليقظة لقواتنا البحرية".
وأضاف: "إذا لم يرغب العدو في قبول هذه الحقيقة وأقدم على مغامرة، فإننا لن نجعل المنطقة فقط، بل ما وراء المنطقة أيضًا، غير آمنة ودمارًا عليهم".
وتابع: "إذا ارتكب العدو أصغر خطأ في الحسابات، فسوف يواجه أيامًا أشد قسوة بكثير من السابق. وسيقدم الحرس الثوري والقوة البحرية المقتدرة ردًا يتجاوز، من حيث النطاق والشدة، عمليات (الوعد الصادق) الظافرة".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "إن خلافاتنا مع الولايات المتحدة عميقة وكبيرة إلى درجة لا يمكن معها القول إننا سنصل بالضرورة إلى نتيجة بعد بضع زيارات متبادلة أو مفاوضات تمتد لأسابيع قليلة".
وأضاف: "لا يمكننا القول إننا وصلنا حتمًا إلى مرحلة بات فيها الاتفاق قريبًا. وتركيز المفاوضات ينصب على إنهاء الحرب".
وفي تعليقه على زيارة رئيس الأركان الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، قال بقائي: "هذه الزيارات، رغم أنها أصبحت أكثر كثافة، تأتي في إطار استمرار المسار الدبلوماسي نفسه".
وتابع: "هناك وفد من قطر يجري محادثات مع وزير خارجيتنا، لكن الوسيط الرئيسي في المفاوضات لا يزال الطرف الباكستاني".
أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، قدّمت استقالتها من منصبها.
وكانت غابارد قد قالت سابقًا إن الأهداف التي حدّدها ترامب بشأن الحرب مع إيران تختلف عن أهداف إسرائيل.
كما ذكرت أن النظام الإيراني لا يزال يبدو قائمًا، لكنه تعرّض لضعف شديد نتيجة العمليات العسكرية الأميركية.
بالتزامن مع استمرار المشاورات الدبلوماسية بشأن المحادثات بين طهران وواشنطن، تشير التقارير إلى زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى إيران. كما صرح مصدر مطلع لوكالة "رويترز" بأن قطر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، أوفدت فريقًا تفاوضيًا إلى طهران.
وكتبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، نقلًا عن مصدر دبلوماسي، أن منير من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في إيران خلال زيارته إلى طهران؛ لإجراء مباحثات معهم.
ومن جانبها، أكدت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلًا عن مصادر أمنية مطلعة، زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران، وذكرت أن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية المهمة، بما في ذلك المحادثات بين طهران وواشنطن، ستكون المحور الرئيسي للقاءاته مع مسؤولي النظام الإيراني.
وصرح مسؤول باكستاني رفيع لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن اللقاءات الأخيرة، التي أجراها وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، في طهران دفعت بالمفاوضات "نحو مسار مهم"، وفي هذا الإطار، توجه منير إلى إيران لمواصلة هذه المشاورات.
كما أفادت وكالة "رويترز" بزيارة وفد تفاوضي قطري إلى طهران، وكتبت أن الهدف من هذه الزيارة التي جرت بالتنسيق مع واشنطن هو "المساعدة في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإيرانية". وبحسب هذا التقرير، فقد وصل الوفد القطري إلى طهران يوم الجمعة 22 مايو.
وكانت قطر، التي لعبت سابقًا دورًا بارزًا في الوساطات الدولية بما في ذلك حرب غزة، قد نأت بنفسها عن أداء دور الوسيط في المحادثات المتعلقة بالحرب الإيرانية، وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة التي شنتها طهران مؤخرًا على الدوحة.
"العربية": رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني يزور طهران
أفادت قناة "العربية"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني، عاصم مالك، قد توجه هو الآخر إلى طهران.
ومنذ إقرار الهدنة المؤقتة في 8 أبريل (نيسان) الماضي، تحاول باكستان تهيئة الأرضية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وذكرت "رويترز"، يوم الجمعة 22 مايو، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقى وزير الداخلية الباكستاني في طهران لمناقشة المقترحات المتعلقة بإنهاء الحرب. وتعد هذه الجولة الثانية من المباحثات التي يجريها نقوي مع المسؤولين الإيرانيين خلال اليومين الماضيين. وأضافت "رويترز" أن إسلام آباد تحاول تسهيل التواصل بين طهران وواشنطن لصياغة إطار عمل ينهي الحرب ويحل الخلافات.
مؤشرات إيجابية
صرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الخميس 21 مايو، بأن هناك "مؤشرات إيجابية" تلوح في المفاوضات، لكنه حذر من أنه إذا نفذت إيران خطتها لفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، فإن التوصل إلى اتفاق سيكون مستحيلًا. وقال روبيو: "نحن نريد أن يظل هذا الممر مفتوحًا وحرًا. مضيق هرمز ممر مائي دولي".
ومن جانبه، صرح مصدر إيراني رفيع المستوى لـ "رويترز" بأن الفجوة بين الجانبين قد تقلصت، إلا أن مسألة تخصيب اليورانيوم ومضيق هرمز لا تزالان تشكلان العقبتين الرئيسيتين أمام التوصل إلى اتفاق.
وقد وجهت الحرب الجارية صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، حيث أدت زيادة أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم. ويُذكر أنه قبل اندلاع الحرب، كان نحو خُمس الصادرات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز. وفي غضون ذلك، اقتربت قيمة الدولار الأميركي من أعلى مستوى لها مؤخرًا، كما ارتفعت أسعار النفط إثر تشكيك الأسواق في نجاح المفاوضات.
اليورانيوم ومضيق هرمز
بدوره أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أن واشنطن ستستحوذ في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضاف: "سوف نحصل عليه. نحن لسنا بحاجة إليه، وغالبًا سندمره بعد الاستحواذ عليه، لكننا لن نسمح لإيران بامتلاكه".
وكان مصدران إيرانيان رفيعا المستوى قد صرحا لـ "رويترز"، في وقت سابق، بأن المرشد الثالث للنظام الإيراني، مجتبى خامنئي، قد أصدر أوامر بعدم إخراج احتياطيات اليورانيوم المخصّب من إيران.
ويتضمن المقترح الجديد الذي قدمته إيران إلى أميركا هذا الأسبوع مطالب تشمل: السيطرة على مضيق هرمز، الحصول على تعويضات حرب، رفع العقوبات، الإفراج عن الأصول المجمدة، وانسحاب القوات الأميركية من المنطقة؛ وهي مطالب كان ترامب قد رفضها سابقًا.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن النزاع الحالي تسبب في "أسوأ صدمة طاقة يشهدها العالم". وحذرت الوكالة من أن تزامن ذروة الطلب الصيفي مع نقص الإمدادات الجديدة القادمة من الشرق الأوسط، قد يدفع بسوق الطاقة إلى "المنطقة الحمراء" خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات له بالبيت الأبيض، تعليقًا على المفاوضات مع إيران: "سنرى ما الذي سيحدث. لقد وجهنا لهم ضربة قوية. لم يكن لدينا خيار آخر. لا يمكن لطهران أن تمتلك سلاحًا نوويًا".
وأضاف ترامب: "ستتعامل الولايات المتحدة مع إيران بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع فنزويلا".
وأكد أن طهران "تسعى للتوصل إلى اتفاق بشكل عاجل".
قدّر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، احتمال توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق بنسبة "خمسين- خمسين"، محذرًا من أن جولة جديدة من الصراع العسكري قد تجعل الأوضاع في المنطقة أكثر تعقيدًا.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال قرقاش، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، خلال مؤتمر عُقد في براغ، إن أي اتفاق سياسي بين طهران وواشنطن يجب أن يعالج جذور عدم الاستقرار في المنطقة لمنع وقوع صراعات في المستقبل. وأضاف: "قلقي هو أن الإيرانيين يبالغون دائمًا في التفاوض".
وتابع قرقاش: "هذا ليس بالأمر الجديد. لقد أضاعوا فرصًا كثيرة على مر السنين بسبب رغبتهم في تضخيم أوراق القوة التي يمتلكونها. آمل ألا يفعلوا ذلك هذه المرة".
وفي الأسابيع الأخيرة، لعبت باكستان دور الوسيط لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؛ وهو نزاع ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي وأدى إلى تعطيل التجارة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الصادرات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. ويُعد مصير احتياطيات اليورانيوم المخصب واستمرار البرنامج النووي الإيراني من أهم محاور الخلاف بين الطرفين خلال المفاوضات.
واستطرد مستشار رئيس دولة الإمارات قائلًا: "إن المنطقة بحاجة إلى حل سياسي، وإن الجولة المقبلة من المواجهة العسكرية قد تؤدي إلى جعل الظروف أكثر صعوبة. وحذر من أنه إذا ركزت المحادثات فقط على إقرار وقف إطلاق النار ولم تتطرق إلى تسوية "القضايا الرئيسية"، فقد يمهد ذلك الأرضية لصراعات مستقبلية. وأكد قرقاش: "هذا ليس ما نبحث عنه".
وبحسب تقرير "رويترز"، فقد استهدفت إيران دولة الإمارات العربية المتحدة مرارًا منذ اندلاع الحرب الأخيرة، وشنت هجمات على البنية التحتية المدنية والمناطق المحيطة بالقواعد العسكرية الأميركية في البلاد. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في مقال تحليلي لها، بتاريخ 17 مايو الجاري أن الجمهورية الإسلامية قد تكثف هجماتها على الإمارات.
حذر قرقاش من أن فرض أي سيطرة على مضيق هرمز سيشكل "سابقة خطيرة" ويحول هذا الممر المائي الاستراتيجي إلى أداة سياسية تحت نفوذ إيران. وأضاف أن أي تغيير في الوضع الحالي لمضيق هرمز ستكون له تداعيات خطيرة على المجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا، داعيًا الدول الأوروبية إلى ربط أمن هذا الممر المائي بشكل مباشر بأمن الطاقة والتجارة الخاص بها.
وأكد المسؤول الإماراتي ضرورة عودة مضيق هرمز إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب؛ وهو الوضع الذي كان يعمل فيه هذا الممر كمسار دولي حر لنقل الطاقة والتجارة والملاحة البحرية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد وصف في تصريحات له أمس، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إجراءات طهران في مضيق هرمز بأنها "غير مقبولة"، وقال إن إيران تسعى لكسب تأييد عُمان وإنشاء آلية لفرض رسوم في ممر مائي دولي.
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" استنادًا إلى بعض التقارير، أن طهران أطلقت منصة تأمين رقمية لسفن الشحن العاملة في مضيق هرمز، وأن جميع المدفوعات في هذا النظام تتم تسويتها باستخدام عملة "البيتكوين".