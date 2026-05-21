أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر مطلعة على تقييمات استخباراتية أميركية، بأن إيران قد استأنفت جزءاً من إنتاجها للطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار المستمرة لستة أسابيع.
ووفقاً للتقرير، فإن هذا الأمر يعد مؤشراً على أن طهران تعمل بسرعة على إعادة بناء جانب من قدراتها العسكرية التي تضررت جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.
وصرحت أربعة مصادر لشبكة "سي إن إن" بأن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تُظهر أن الجيش الإيراني يعيد بناء واحياء قدراته بوتيرة أسرع بكثير من التقديرات الأولية. وتشمل عملية إعادة البناء هذه استبدال المواقع الصاروخية، ومنصات الإطلاق، والقدرة الإنتاجية لمنظومات الأسلحة الرئيسية التي تضررت أو دُمّرت خلال فترة المواجهات.
ووفقاً للمصادر المطلعة على هذه التقييمات، فإن هذا المسار يعني أنه في حال استئناف رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لحملة القصف، فإن طهران ستظل تشكل تهديداً جدياً لحلفاء واشنطن الإقليميين.
وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن"، إن بعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن النظام الإيراني قد يكون قادرًا على إعادة بناء قدراته في مجال الهجمات بالمسيرات بشكل كامل في غضون ستة أشهر، مضيفاً: "لقد تجاوز الإيرانيون جميع الجداول الزمنية لمجتمع الاستخبارات الأميركي الخاصة بإعادة بناء قدراتهم".