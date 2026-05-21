قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات له بالبيت الأبيض: "إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً. لا يمكننا السماح بذلك".

وأضاف أنه في حال حصول إيران على سلاح نووي "ستندلع حرب نووية في الشرق الأوسط، وستصل إلى هنا، وستصل إلى أوروبا".

وأكد الرئيس الأميركي: "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، ولن يحدث. لن يحدث أبداً".

وبشأن الحصار على الموانئ الجنوبية الإيرانية من قًبل الولايات المتحدة، قال: "نحن نسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز. هذا الحصار فعّال بنسبة 100 في المائة. لم يتمكن أحد من العبور. إنه مثل جدار فولاذي".

وأضاف: "لا توجد أي سفينة تعبر دون موافقتنا، وقد قام الأسطول البحري بعمل رائع، ولا تدخل أي سفينة إلى إيران أو تخرج منها دون موافقتنا".

أما عن اليورانيوم عالي التخصيب في إيران فقال: "سنأخذ اليورانيوم عالي التخصيب. نحن لا نحتاجه. ربما سنقوم بتدميره بعد أن نأخذه، لكننا لن نسمح لهم (مسؤولي إيران) بامتلاكه".