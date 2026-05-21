قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن تطبيق نظام فرض رسوم في مضيق هرمز من جانب إيران سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي معها أمراً مستحيلاً.
وأضاف: "لقد أحرزنا بعض التقدم في المفاوضات، لكن من الواضح أننا نتعامل مع نظام يعاني إلى حد ما من انقسامات؛ أي هيكل الحكم في إيران". كما قال روبيو إنه من المقرر عقد لقاءات، وأضاف أن الباكستانيين سيزورون طهران، يوم الخميس 21 مايو (أيار).
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الرئيس ترامب يفضل التوصل إلى "اتفاق جيد"، وأن واشنطن ستفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك، رغم عدم وجود ضمانات للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف روبيو أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن ترامب يمتلك خيارات أخرى، لكنه لا يزال يعتبر الدبلوماسية الخيار المفضل. وقال: "هناك مؤشرات إيجابية، لكننا لا نريد الإفراط في التفاؤل. علينا أن نرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".
بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين بارزين، بأن المرشد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنًا بعد، عارض إخراج مخزون اليورانيوم المخصَّب من البلاد.
وقال مسؤول إيراني لـ "رويترز"، الخميس 21 مايو (أيار): "إن أوامر المرشد الإيراني والإجماع داخل السلطة يقضيان بعدم إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من البلاد".
فيما أعلن مصدر آخر أنه يمكن وضع "صيغ قابلة للتنفيذ" لتسوية قضية مخزون اليورانيوم.
وأضاف: "هناك حلول مثل تخفيف نسبة تركيز المخزون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وبحسب هذين المصدرين المطلعين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع، فإن مسؤولي النظام الإيراني يعتقدون أن نقل المواد النووية إلى خارج البلاد سيجعلها أكثر عرضة للهجمات المحتملة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل في المستقبل.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه المفاوضات مستمرة بين طهران وواشنطن لإنهاء النزاع.
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد أفاد في 20 مايو الجاري، نقلًا عن مصدر أميركي، أن الدول الوسيطة تعمل على صياغة "تفاهم أولي" لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات مدتها 30 يومًا بشأن البرنامج النووي الإيراني وأزمة مضيق هرمز.
ويُذكر أن مجتبى خامنئي، ومنذ تعيينه مرشدًا ثالثًا للنظام الإيراني، لم يظهر في أي مراسم أو محفل عام، ولم ينشر أي رسالة صوتية أو مرئية، وتقتصر الرسائل المنسوبة إليه على النشر المكتوب فقط.
معارضة طهران لشرط واشنطن الرئيسي
تابعت "رويترز" أن "أوامر" مجتبى خامنئي بشأن إبقاء مخزون اليورانيوم داخل البلاد تظهر أن طهران ليست مستعدة لإبداء مرونة تجاه أحد المطالب الرئيسية لواشنطن في المفاوضات.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن موقف المرشد الإيراني قد يؤدي إلى زيادة "إحباط" الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ويقود إلى تعقيد مسار المفاوضات بشكل أكبر.
ونقلت "رويترز" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ترامب طمأن إسرائيل بأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب سيُخرج من إيران، وأن هذا الموضوع سيكون جزءًا من أي اتفاق سلام محتمل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد مرارًا أن إنهاء الحرب مشروط بإخراج اليورانيوم المخصّب من إيران، ووقف دعم طهران للجماعات الوكيلة، وتفكيك القدرات الصاروخية الإيرانية.
وفي المقابل، أعلن مسؤولو النظام الإيراني أن أولويتهم هي إنهاء الصراعات وتلقي "ضمانات موثوقة" بعدم تعرضهم لهجوم مجددًا من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وقالوا إنهم لن يكونوا مستعدين للدخول في مفاوضات تفصيلية بشأن البرنامج النووي إلا بعد الحصول على اطمئنان بهذا الخصوص.
وفي سياق متصل، أفادت القناة 11 العبرية بأنه بناءً على تقييمات استخباراتية جديدة، بدأ الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية مجموعة من الإجراءات المهمة تحسبًا للاحتمال الجدي لاستئناف الحرب مع إيران، ورفعوا جاهزيتهم إلى أعلى مستوى.
ووفقًا لهذا التقرير، تشير التقييمات إلى أن الحملة العسكرية ضد إيران قد تُستأنف في "أي لحظة".
نقل مراسل شبكة "فوكس نيوز" عن مصدر مطّلع على سير المفاوضات أن البيت الأبيض نفى تقرير وكالة "رويترز" الذي أفاد بأن مجتبى خامنئي أصدر تعليمات ببقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، واعتبره غير صحيح.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت سابقًا عن مصدرين بارزين في إيران أن المرشد مجتبى خامنئي أصدر أمرًا بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد.
وبحسب تلك المصادر، فإن هذا التوجيه أدى إلى تشديد موقف طهران في مواجهة أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
كما نقلت إسرائيل عن مسؤولين قولهم إن ترامب أكد لإسرائيل أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن إخراج مخزونات اليورانيوم المخصّب من إيران.
ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير، سيقرر يوم الخميس 21 مايو (أيار)، ما إذا كان سيتوجه إلى طهران للقيام بوساطة أم لا.
وكانت وكالة "إيسنا" الإيرانية قد أفادت بأن عاصم منير سيتوجه إلى طهران اليوم.
وقال أحد هذه المصادر لـ "رويترز": "نحن على تواصل مع جميع الأطراف المختلفة في إيران لتنظيم الاتصالات وتسريع سير العمل".
وأضاف: "نفاد صبر ترامب يثير القلق، لكننا نعمل على تسريع نقل الرسائل من جميع الأطراف".
تزامنًا مع تصاعد موجة القمع في إيران وتزايد مخاوف ناشطي حقوق الإنسان بشأن الوتيرة المتسارعة للإعدامات، نفّذت طهران أحكام الإعدام بحق أربعة سجناء سياسيين آخرين.
وأفادت وكالة أنباء "ميزان" ، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن روجام زله وكريم معروف بور قد أُعدِما فجر الخميس 21 مايو (أيار) مايو بتهمة "العضوية في جماعات إرهابية انفصالية".
وصنّفت وكالة "ميزان" تهمًا أخرى بحق السجينين السياسيين، منها: "تأسيس جماعة بهدف الإخلال بأمن البلاد، والتمرد المسلح من خلال تشكيل عصابات إجرامية، وإطلاق النار، والقيام بعمليات اغتيال".
ووفقًا لتقرير هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية، فإن زله ومعروف بور تعاونا معًا في "اغتيال قائد قاعدة تابعة للحرس الثوري في إحدى مدن غرب البلاد".
كما نسبت وسائل إعلام السلطة القضائية إلى السجينين السياسيين تهمتين أخريين دون تقديم أي أدلة، وهما "اغتيال شخص آخر" و"تنفيذ عملية مسلحة ضد قاعدة عسكرية وتصويرها". ولم تشر وكالة "ميزان" إطلاقًا إلى هوية الأشخاص الذين زعمت أنهما تعرّضا لـ "الاغتيال" على يد زله ومعروف بور.
وفي وقت سابق، وتحديدًا في ديسمبر (كانون الأول) 2025، أفادت وكالة "كردبا" الإخبارية أن زله حُكم عليه بالإعدام بتهمة "البغي من خلال العضوية في أحد الأحزاب الكردية"، علمًا أنه كان قد اعتُقل في أغسطس (آب) 2024 في مدينة نقده.
ووفقًا لـ "كردبا"، فإن "المحاكمة عبر الإنترنت" لهذا السجين السياسي لم تستغرق سوى "بضع دقائق"، وحُرِم خلالها من حقه في الاستعانة بمحامٍ من اختياره.
وفي المقابل، صرّحت الناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم منظمة "كردبا" لحقوق الإنسان، آوين مصطفى زاده، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي قائلة: "احتُجز رامين لأكثر من شهر في أحد مراكز الاحتجاز الأمنية التابعة للاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حيث وُضع في زنزانة انفرادية وخضع للاستجواب، وتعرّض لتعذيب جسدي ونفسي شديد لانتزاع اعترافات قسرية منه".
ولا تتوفر معلومات كثيرة بشأن ملف معروف بور؛ حيث كانت "حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين" قد أفادت سابقًا بأن هذا المواطن الكردي، وهو من سكان مدينة نقده، اعتُقل على يد القوات الأمنية الإيرانية في مدينة سردشت في 23 مارس (آذار) 2021.
إعدام مواطنيْن عراقييْن بتهمة التجسس
من جهة أخرى، أفادت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" بأن طهران أعدمت سرًا مواطنيْن عراقييْن، هما: علي نادر العبيدي (27 عامًا) وفاضل الشيخ كريم (29 عامًا)، بتهمة "التجسس".
وبحسب التقرير، فإن حكم الإعدام الصادر بحق هذين السجينين السياسيين، المحكومين في قضية مشتركة، نُفّذ في 6 أبريل (نيسان) بالسجن المركزي بمدينة كرج، بينما التزمت السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية الصمت حيال الأمر حتى الآن.
ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع أن تهمة العبيدي والشيخ كريم هي "التجسس لصالح الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة لإحدى الدول العربية"، مشيرة إلى أنهما اعتُقلا في مدينة كرج.
وأضاف المصدر المطلع: "قضى الاثنان 11 شهرًا قيد الاحتجاز والاستجواب في معتقل وزارة الأمن (الاستخبارات) قبل صدور الحكم، ثم نُقلا إلى بند استخبارات الحرس الثوري في سجن رجائي شهر بكرج. وفي نهاية المطاف، نُقل السجينان إلى سجن كرج المركزي لتنفيذ حكم الإعدام".
ويُذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت وحاكمت وأعدمت عددًا كبيرًا من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وذلك في أعقاب "حرب الـ 12 يومًا"، الت اندلعت في يونيو (حزيران) 2025.
وقد تسارعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران خلال الأشهر الماضية، لا سيما في أعقاب التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة التي استمرت 40 يومًا.
حيث نُفّذ حكم الإعدام بتهمة "التجسس" بحق كل من: إحسان أفرشته في 12 مايو، وعرفان شكور زاده في 10 مايو الجاري، ويعقوب كريم بور وناصر بكر زاده في الأول من مايو، ومهدي فريد في 22 أبريل المنتهي، ومحمد معصوم شاهي وحامد وليدي في 20 أبريل، وكوروش كيواني في 17 مارس الماضي.
ومنذ 17 مارس الماضي وحتى الآن، أُعدِم ما لا يقل عن 36 شخصًا في إيران بموجب تهم سياسية.
صرح نائب رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، علي يزدي خواه، بأنه في ظل الظروف الراهنة لا يوجد أي قرار لإعادة فتح شبكة الإنترنت الدولية، مؤكدًا أن القيود المفروضة ستستمر بناءً على "اعتبارات وملاحظات أمنية".
وأرجع يزدي خواه قطع الإنترنت العالمي إلى قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب "الملفات الأمنية، وحفظ أمن البلاد، وحماية أرواح المواطنين".
وعلى الرغم من إعلان منظمة "نت بلوكس" أن انقطاع الإنترنت في إيران قد دخل يومه الثالث والثمانين، فإن يزدي خواه ادعى أن أكثر من 90 في المائة من احتياجات المواطنين يتم تبيتها في ظل الوضع الحالي، زاعمًا عدم وجود احتجاجات واسعة النطاق للاعتراض على قطع الخدمة.
وفي سياق متصل، أشار هذا البرلماني الإيراني إلى أنه تم منح تصاريح وصول لأكثر من مليون شخص حتى الآن في إطار المشروع المعروف باسم "إنترنت برو"؛ وهو المشروع الذي يصفه منتقدون بأنه تجسيد لسياسة "الإنترنت الطبقي" والتمييزي، كونه يحصر صلاحية الوصول إلى الشبكة العالمية في فئات ومجموعات محددة، ويحرم المواطنين العاديين من حقهم المتساوي في الوصول الحر إلى الإنترنت.
واختتم نائب رئيس اللجنة الثقافية بالبرلمان تصريحه بالقول إن شركات الاستيراد والتصدير، والمراكز العلمية والبحثية، والمختبرات، وبعض النقابات المهنية، بإمكانها التقدم بطلب للحصول على خدمة الإنترنت الدولي في حال حاجتها لذلك.