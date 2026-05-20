وذكر شمسائي، في رسالة له، أن ادعاءات هذا التيار "تمثل امتدادًا للنهج التخريبي نفسه الذي كان يستهدف القادة العسكريين حتى الأمس، واليوم يستهدف الشهداء الكبار".

وأضاف شمسائي أن هذا التيار لديه سوابق في "الهجوم" على القادة العسكريين، ومكتب المرشد الإيراني، والمراجع الدينية، والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء في سياق رسالته أيضًا: "يجدر بهؤلاء، ومن أجل تبرير خيانتهم في ظروف الحرب، ألا يختبئوا خلف الشعارات الثورية، وأن يكفوا عن تبرير سلوكياتهم الهدامة في ظل الأوضاع الحساسة الراهن".

وأكد شمسائي أن قاليباف لا يزال يتولى رئاسة وفد المفاوضات التابع للنظام، مشيرًا إلى أنه قد عُيّن مؤخرًا ممثلاً خاصًا لإيران لشؤون الصين، بناءً على مقترح من مسعود بزشكيان وبتأييد من مجتبى خامنئي.

ويُذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقارير متعددة تتحدث عن وجود خلافات داخل هيكل السلطة في النظام الإيراني.

