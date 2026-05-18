نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر باكستاني قوله، إن إسلام آباد شاركت مع الولايات المتحدة الأميركية مقترحاً معدلاً قدمته إيران بهدف إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وفي معرض رده على سؤال للوكالة بشأن المدى الزمني اللازم لتسوية الخلافات العالقة، حذر المصدر قائلاً: "ليس لدينا الكثير من الوقت"، لافتًا إلى أن البلدين (إيران والولايات المتحدة) "يقومان بتغيير خطوطهما الحمراء باستمرار".
قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني، الإثنين، إن مشتري النفط مثل الصين لن يتسامحوا مع أي محاولة أميركية لعرقلة السفن التجارية وناقلات النفط قرب مضيق هرمز.
وأضاف محسن رضائي: «إذا أرادوا منع عبور السفن التجارية وناقلات النفط، فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى زيادة التوتر في سوق النفط، بل إن المشترين مثل الصين لن يقبلوا بهذا الوضع».
وحذّر القائد السابق للحرس الثوري الولايات المتحدة من تنفيذ أي حصار، معتبرًا أن إيران ستعدّه «عملًا حربيًا».
وقال: «أنصح الجيش الأميركي بالانسحاب قبل أن يتحول بحر عُمان إلى مقبرة لسفنهم».
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصة «تروث سوشال»، عددًا من الصور المتعلقة بالحرب مع إيران وتضمنت رسائل تحذيرية للنظام الحاكم في طهران.
وفي إحدى المنشورات، نشر صورة للعلم الأميركي تظهر في خلفيتها خريطة للشرق الأوسط تتمحور حول إيران، مع أسهم متجهة نحوها من جميع الدول المجاورة.
كما أعاد ترامب نشر مخطط بياني يقارن مدة الحروب الأميركية المختلفة، حيث صُنّفت الحرب الحالية مع إيران، ومدتها ستة أسابيع، على أنها الأقصر، بينما ظهرت حرب أفغانستان، التي استمرت 543 أسبوعًا، كأطول حرب.
وأعاد أيضًا نشر صور ورسوم متحركة تُظهر سفنًا حربية ومقاتلات أميركية وهي تستهدف طائرات مسيّرة وزوارق إيرانية سريعة.
كذلك أعاد ترامب نشر صورتين تُظهران أسطولًا بحريًا إيرانيًا؛ الأولى خلال فترة رئاسة باراك أوباما حيث بدا الأسطول يبحر بشكل طبيعي، والثانية خلال فترة رئاسته حيث ظهر الأسطول نفسه وهو يغرق.
أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، بأنه تم تسريح 138 من الموظفين والعمال في "الشركة الوطنية للنحاس"، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إيميدرو" (منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الإيرانية).
وصرح أحد الموظفين المفصولين للوكالة قائلاً: "في 15 مارس 2026، وقبل 5 أيام فقط من نهاية العام الإيراني، تم تسريح 138 موظفاً متخصصاً عبر خطاب ورسالة نصية قصيرة SMS تحت ذريعة عدم تمديد العقود لعدم وجود مشاريع جديدة".
وأضاف موظف آخر: "قرارات التسريح صدرت دون أي استعلام من المسؤولين الفنيين لمعرفة مدى الحاجة للاحتفاظ بهؤلاء العمال من عدمه. وفي واقع الأمر، تم طرد كافة الكوادر ذوي الخبرة والسجل الطويل في المجموعة تقريباً".
في تغريدة أثارت غضب المواطنين على منصة "إكس"، هنأ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، شعبه بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات، في وقت أعلنت فيه منظمة "نت بلوكس" أن انقطاع الإنترنت الشامل في إيران قد دخل يومه التاسع والسبعين.
وقال بزشكيان في تغريدته: "خلال أيام الحرب، عمل أبناؤنا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليلًا ونهارًا لضمان استقرار الاتصالات والخدمات الحيوية في البلاد".
وأضاف: "إن وصول المواطنين في إيران إلى خدمات رقمية مستقرة وعالية الجودة يُعد جزءًا من أمنهم وتقدمهم، وحقًا من حقوقهم في حياة كريمة. أهنئكم باليوم العالمي للاتصالات".
أفاد موقع "واي نت" الإخباري، أنه على الرغم من المهلة الزمنية والتهديدات المتزايدة من جانب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلا أنه لم يتخذ بعد قراره النهائي بشأن استئناف الحملة العسكرية ضد إيران.
وبحسب هذا التقرير، فإن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يقدرون احتمال بدء المواجهات مجدداً في الأيام المقبلة بنسبة "50-50".
وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد في أعلى درجات الجاهزية، في وقت تُجرى فيه مشاورات مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول مختلف السيناريوهات العسكرية المحتملة.