قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني، الإثنين، إن مشتري النفط مثل الصين لن يتسامحوا مع أي محاولة أميركية لعرقلة السفن التجارية وناقلات النفط قرب مضيق هرمز.

وأضاف محسن رضائي: «إذا أرادوا منع عبور السفن التجارية وناقلات النفط، فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى زيادة التوتر في سوق النفط، بل إن المشترين مثل الصين لن يقبلوا بهذا الوضع».

وحذّر القائد السابق للحرس الثوري الولايات المتحدة من تنفيذ أي حصار، معتبرًا أن إيران ستعدّه «عملًا حربيًا».

وقال: «أنصح الجيش الأميركي بالانسحاب قبل أن يتحول بحر عُمان إلى مقبرة لسفنهم».