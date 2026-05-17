في تغريدة أثارت غضب المواطنين على منصة "إكس"، هنأ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، شعبه بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات، في وقت أعلنت فيه منظمة "نت بلوكس" أن انقطاع الإنترنت الشامل في إيران قد دخل يومه التاسع والسبعين.

وقال بزشكيان في تغريدته: "خلال أيام الحرب، عمل أبناؤنا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليلًا ونهارًا لضمان استقرار الاتصالات والخدمات الحيوية في البلاد".

وأضاف: "إن وصول المواطنين في إيران إلى خدمات رقمية مستقرة وعالية الجودة يُعد جزءًا من أمنهم وتقدمهم، وحقًا من حقوقهم في حياة كريمة. أهنئكم باليوم العالمي للاتصالات".