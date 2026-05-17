نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصة «تروث سوشال»، عددًا من الصور المتعلقة بالحرب مع إيران وتضمنت رسائل تحذيرية للنظام الحاكم في طهران.

وفي إحدى المنشورات، نشر صورة للعلم الأميركي تظهر في خلفيتها خريطة للشرق الأوسط تتمحور حول إيران، مع أسهم متجهة نحوها من جميع الدول المجاورة.

كما أعاد ترامب نشر مخطط بياني يقارن مدة الحروب الأميركية المختلفة، حيث صُنّفت الحرب الحالية مع إيران، ومدتها ستة أسابيع، على أنها الأقصر، بينما ظهرت حرب أفغانستان، التي استمرت 543 أسبوعًا، كأطول حرب.

وأعاد أيضًا نشر صور ورسوم متحركة تُظهر سفنًا حربية ومقاتلات أميركية وهي تستهدف طائرات مسيّرة وزوارق إيرانية سريعة.

كذلك أعاد ترامب نشر صورتين تُظهران أسطولًا بحريًا إيرانيًا؛ الأولى خلال فترة رئاسة باراك أوباما حيث بدا الأسطول يبحر بشكل طبيعي، والثانية خلال فترة رئاسته حيث ظهر الأسطول نفسه وهو يغرق.