ذكر موقع "أكسيوس" أن المقترح الإيراني المُحدّث للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب لا يُعد تحسّنًا ملموسًا، وهو غير كافٍ لإبرام اتفاق، وذلك نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع ومصدر مطّلع على الملف.

وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة ستضطر إلى مواصلة المفاوضات "عبر القنابل" إذا لم تغيّر إيران موقفها، بحسب ما نُقل عن المسؤول الأميركي.

وذكر التقرير أن المقترح الإيراني الجديد يتضمن مزيدًا من التأكيدات على التزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكنه لا يشمل التزامات تفصيلية بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم مخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب.

كما نقل "أكسيوس" عن المسؤول الأميركي تأكيده أن أي تخفيف للعقوبات لن يتم "مجانًا" دون خطوات متبادلة من إيران، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن واشنطن وافقت على تعليق عقوبات النفط على إيران خلال المفاوضات.