أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، أنها ستنشر وحدة دفاع جوي وصاروخي من طراز "باتريوت" في تركيا اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل، لدعم قدرات الدفاع الجوي ضمن إطار حلف (الناتو).

وأوضحت الوزارة أن المهمة، المقررة حاليًا حتى سبتمبر (أيلول) 2026، تشمل نظام باتريوت ونحو 150 جنديًا ألمانيًا، على أن تحل محل وحدة أميركية.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن "ألمانيا تتحمل مسؤولية أكبر داخل الناتو".

وأضاف: "التنسيق الوثيق بين قواتنا وشركائنا الأتراك والأميركيين يظهر مدى موثوقية تعاوننا مع الحلفاء".