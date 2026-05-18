أفاد مراسل شبكة "سي إن بي سي"، نقلاً عن مسؤول أميركي، عبر منصة "إكس"، بأن التقارير الإعلامية الإيرانية التي تزعم موافقة واشنطن على رفع العقوبات النفطية خلال المفاوضات غير صحيحة.

وكانت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد نقلت عن مصدر مجهول مقرّب من فريق التفاوض الإيراني أن الولايات المتحدة وافقت على تعليق عقوبات تصدير النفط الإيراني خلال فترة المفاوضات.

وبحسب المصدر، فإن الأميركيين "خلافًا للنصوص السابقة، وافقوا في النص الجديد على إعفاء مؤقت (Waive) من العقوبات النفطية خلال فترة التفاوض".

وأضافت الوكالة أن مصطلح "Waive" يعني إعفاءً أو تعليقًا مؤقتًا للعقوبات وليس إلغاءً دائمًا لها.

