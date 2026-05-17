قال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، إنه يدعو إلى مزيد من الإجراءات العسكرية الأميركية ضد إيران.وأضاف أن الوضع الحالي يضر بالجميع، وكلما طال إغلاق مضيق هرمز واستمر السعي نحو اتفاق "لن يتحقق أبدًا"، فإن النظام الإيراني يصبح أقوى.وتابع غراهام أنه حتى الآن "لا شيء يشير إلى أن من هم في السلطة حاليًا قد غيّروا أهداف النظام المتعلقة بالإرهاب العالمي أو تدمير إسرائيل أو مهاجمة الولايات المتحدة".كما قال إن ما قام به الرئيس دونالد ترامب على الصعيد العسكري كان "ممتازًا"، لكنه أضاف أن هناك أهدافًا إضافية وما يزال بالإمكان القيام بالمزيد من الإجراءات لتوجيه ضربات إلى إيران.