أفادت منظمة "نت بلوكس"، المعنية برصد حركة واضطرابات الإنترنت حول العالم، بأن انقطاع الشبكة الدولية في إيران قد تجاوز 1824 ساعة، ليدخل بذلك يومه السابع والسبعين.
وكتبت المنظمة: "في أعقاب استمرار قطع الإنترنت في إيران، حُرم جزء كبير من الشعب من الاتصالات الرقمية والتفاعل مع العالم الخارجي، مما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن التداعيات والآثار النفسية".
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، يوم الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تسريع إنشاء خط أنابيب نفط جديد بهدف مضاعفة قدرتها التصديرية عبر الفجيرة بحلول عام 2027، في خطوة من شأنها تعزيز قدرة البلاد على تجاوز مضيق هرمز بشكل كبير.
ووفقًا لما أفاد به المكتب، فقد أصدر ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، توجيهات إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغرب–الشرق.
وأضاف البيان أن خط الأنابيب قيد الإنشاء حاليًا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2027، دون الإشارة إلى الجدول الزمني الأولي للمشروع.
ويبلغ خط الأنابيب النفطي الحالي في أبوظبي، المعروف أيضًا باسم خط حبشان–الفجيرة، قدرة نقل تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، وقد لعب دورًا محوريًا في تمكين الدولة من تعزيز صادراتها المباشرة من سواحل خليج عُمان.
أفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن خيار تنفيذ هجمات محدودة وموجهة على البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران مطروح على الطاولة.
وبحسب التقرير، فقد طُرح في المشاورات الأخيرة خيار تنفيذ هجمات أميركية محدودة وموجهة ضد منشآت الوقود والطاقة في إيران.
وأضافت القناة 11 أن إسرائيل تستعد لمثل هذا السيناريو، بما في ذلك الاستعداد لاحتمال رد من إيران واستئناف الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.
أفاد مواطنون، عبر رسائل أرسلوها إلى شبكة "إيران إنترناشيونال"، بتدهور الأوضاع المعيشية في إيران، ولا سيما ما يتعلق بنقص الأدوية وارتفاع أسعارها. وفيما يلي مقتطفات من تلك الرسائل:"لأول مرة منذ 28 فبراير من العام الماضي تمكنت بصعوبة بالغة من الاتصال بالإنترنت...
شرات ليسكانتين (لعلاج الصرع والتشنجات) ارتفع سعره من 900 ألف تومان العام الماضي إلى 4 ملايين و200 ألف تومان، كما أنه غير متوفر".
"تفاقمت أزمة ارتفاع الأسعار وندرة الأدوية في إيران. وصل سعر شريط فيتامين B6 وB12 إلى مليون و300 ألف تومان، وأصبح كثير من المرضى غير قادرين على الشراء".
"أنا أعمل في صيدلية في مدينة قدس. جاء أب للحصول على دواء لابنه ولم يكن يملك المال الكافي. كان يريد شراء الدواء باستخدام بطاقة الدعم، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، فبدأ يبحث عن طريقة لبيعها حتى يتمكن من شراء الدواء".
دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، إلى إصلاح هيكل منظمة الأمم المتحدة وتحقيق "تمثيل عادل" لجميع مناطق العالم في مجلس الأمن الدولي.
وقال خلال الاجتماع: "إن إيران تطالب بإصلاح هيكل الأمم المتحدة وتحقيق تمثيل عادل لجميع مناطق العالم في مجلس الأمن".
كما وصف وزير الخارجية الإيراني العقوبات "أحادية الجانب" بأنها سلاح يُستخدم ضد حقوق الإنسان، مضيفًا: "لقد تحولت العقوبات أحادية الجانب إلى سلاح ضد حقوق الإنسان، وإن مواجهة الإرهاب الاقتصادي تمثل مهمة ضرورية لمجموعة بريكس".