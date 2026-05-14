وأصبحت هذه القضية، بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة الخليجية ومخاوف سباق التسلح النووي العالمي، من أبرز ملفات الأمن القومي المطروحة في واشنطن.

وخلال جلسة لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الطاقة للسنة المالية 2027، قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إن إيران اقتربت بشكل خطير من إنتاج يورانيوم مخصّب بالنسبة المطلوبة لصنع سلاح نووي.

وأضاف أمام أعضاء مجلس الشيوخ: "عندما تصلون إلى نسبة تخصيب 60 في المائة، فحتى لو لم تُظهر الأرقام ذلك بوضوح، تكونون عمليًا قد قطعتم أكثر من 90 في المائة من الطريق نحو الوصول إلى مستوى التخصيب اللازم لإنتاج يورانيوم مخصص للأسلحة النووية. وهذا أمر مقلق للغاية".

وتركز جزء كبير من الجلسة على إيران، والصين، ومستقبل الردع النووي الأميركي.

ومن جانبه، حذّر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، روجر ويكر، من أن الولايات المتحدة تواجه الآن "عالمًا أكثر تعقيدًا وخطورة"، في ظل قيام الصين وروسيا بتوسيع وتحديث ترسانتيهما النوويتين.

وقال: "الصين لم تعد تكتفي بالردع النووي المحدود"، مضيفًا أنها تعمل على بناء قوة نووية "أكبر وأكثر تطورًا".

وانتقد ويكر أيضًا التأخير في تحديث البنية التحتية النووية الأميركية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منها يعود إلى حقبة "مشروع مانهاتن".

وردّ كريس رايت بالدفاع عن سياسات الإدارة، مؤكدًا أن الإدارة الوطنية للأمن النووي الأميركية أعادت تركيز جهودها على "الردع والسرعة والإنتاج".

وأضاف: "الطريقة الأكثر ضمانًا لمنع حرب نووية هي ألا تكون قوة الولايات المتحدة موضع شك أبدًا".

كما أوضح أن الولايات المتحدة تنفذ حاليًا سبعة برامج رئيسية لتحديث الرؤوس النووية بالتوازي، مؤكدًا أن جميعها تتقدم بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد.

وفي الجلسة نفسها، أعرب مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم من التداعيات الاقتصادية للحرب والتوترات في المنطقة الخليجية.

وقال العضو الديمقراطي البارز في اللجنة، جاك ريد، إن المواجهات الأخيرة أدت إلى ارتفاع تكاليف الوقود على المواطنين الأميركيين.

وأضاف، استنادًا إلى تقارير عامة، أن الحرب تسببت حتى الآن في تحميل الأميركيين نحو 37 مليار دولار إضافية من تكاليف البنزين والديزل، أي ما يعادل نحو 289 دولارًا لكل أسرة.

كما سأل أعضاء مجلس الشيوخ مسؤولي الإدارة عن احتمال استئناف التجارب النووية التفجيرية.

وسألت عضو مجلس الشيوخ، جاكي روزن، وزير الطاقة، كريس رايت، عما إذا كانت الإدارة الأميركية ستلتزم بعدم إجراء تجارب نووية جديدة.

فأجاب رايت: "لا توجد حاجة إلى تجارب تفجيرية للتأكد من جاهزية أسلحتنا."

وبدوره، قال رئيس إدارة الأمن النووي الأميركي، براندون ويليامز، إن الولايات المتحدة تُجري سنويًا أكثر من ألف اختبار على ترسانتها النووية من دون تنفيذ أي تفجير نووي فعلي.

كما تناولت الجلسة قضايا الذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة. وأعلن ويليامز أن الإدارة الوطنية للأمن النووي ستنفق هذا العام نحو 600 مليون دولار على مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن النووي وتصميم الأسلحة.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين أن الطاقة النووية ستلعب دورًا محوريًا في مستقبل أمن الطاقة الأميركي، خصوصًا مع تزايد الطلب الناتج عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية العسكرية، والتقنيات الحاسوبية المتقدمة.