قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، نقلاً عن رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، خلال اجتماع لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن موضوع "التكنولوجيا" النووية ليس مطروحًا على جدول أعمال المفاوضات، وإن التخصيب غير قابل للتفاوض.
وأضاف رضائي أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة حماية المنشآت النووية، والتعامل مع "العدو"، واعتبروا أن الانضمام إلى معاهدة "حظر انتشار الأسلحة النووية" (NPT) غير مجدٍ، كما دعوا إلى الحفاظ على "الإنجازات" النووية.
رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسرعة ردّ طهران على اقتراح السلام الذي قدمته واشنطن، وهي خطوة أدت إلى قفزة في أسعار النفط، وزادت المخاوف بشأن استمرار الحرب، وشلل الملاحة في مضيق هرمز.
وأفادت وكالة رويترز، يوم الاثنين 11 مايو (أيار)، بأن طهران قدّمت ردّها أمس الأحد، بعد أيام من تقديم الولايات المتحدة مقترحًا لاستئناف المفاوضات. وركز الرد الإيراني على إنهاء الحرب "في جميع الجبهات"، خاصة في لبنان، حيث تخوض إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، مواجهات مع حزب الله المدعوم من إيران.
وأثارت مطالب إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة غضب البيت الأبيض.
كما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران طالبت بتعويضات عن أضرار الحرب، وأكدت سيادتها على مضيق هرمز.
وأفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، بأن إيران طالبت أيضًا بإنهاء الحصار البحري الأميركي، وضمان عدم تكرار الهجمات، ورفع العقوبات، وإنهاء حظر بيع النفط الإيراني من قِبل واشنطن.
ورد ترامب بعد ساعات قليلة فقط على منصة "تروث سوشال" رافضًا المقترح، وكتب: "لا يعجبني.. غير مقبول تمامًا..."، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
خلاف حول طريق إنهاء الحرب
ذكرت "رويترز" أن الولايات المتحدة اقترحت وقف القتال أولاً، ثم بدء مفاوضات حول القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.
وبعد رفض ترامب للرد الإيراني، أكدت طهران أن مقترحها لإنهاء الحرب كان "سخيًا ومسؤولاً".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "مطالبنا مشروعة: إنهاء الحرب، رفع الحصار والقرصنة الأميركية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بشكل غير عادل في البنوك تحت ضغط أميركي".
وأضاف: "العبور الآمن عبر مضيق هرمز وإرساء الأمن في المنطقة ولبنان هي أيضًا من مطالب إيران، وهي مقترحات سخية ومسؤولة لأمن المنطقة".
كما قال بقائي إن إيران لم تُغلق ملف "المحاسبة" مع من ارتكبوا "تلك الجرائم ضدها"، وإنه إذا أُتيحت الفرصة للقوات المسلحة، فستستغلها "بأفضل شكل".
وبالتزامن مع استمرار الهجمات في دول المنطقة، ردت طهران على خطة ترامب المكونة من صفحة واحدة.
قفزة في أسعار النفط واستمرار أزمة مضيق هرمز
مع استمرار الجمود بين طهران وواشنطن، ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين 11 مايو، بأكثر من 3.5 في المائة.
وقبل بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في 28 فبراير (شباط) الماضي، كان نحو خُمس نفط العالم والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز، الذي أصبح الآن أحد أهم نقاط التوتر في الحرب.
ورغم انخفاض حركة الملاحة في المضيق بشكل كبير، أظهرت بيانات شركتي "كبلر" و"LSEG" أن ثلاث ناقلات نفط خام عبرت الأسبوع الماضي هذا الممر، بعد إطفاء أنظمة التتبع لتجنب هجمات محتملة من إيران.
وتشير التوترات في المنطقة إلى أن الهدنة التي أوقفت الحرب الواسعة في 8 أبريل (نيسان) الماضي، اتت تحت ضغط متزايد.
تداعيات سياسية على ترامب
تظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن "حرب إيران" لا تحظى بشعبية بين الناخبين، خاصة مع ارتفاع أسعار البنزين واقتراب الانتخابات التشريعية.
كما لم تحصل واشنطن على دعم دولي واسع، إذ رفضت دول حلف "الناتو" إرسال سفن إلى مضيق هرمز دون تفويض دولي واضح.
جهود دبلوماسية مستمرة
من غير الواضح ما هي الخطوات المقبلة لواشنطن.
ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى بكين، يوم الأربعاء 13 مايو الجاري، حيث ستكون إيران أحد محاور لقائه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
وفي تصريحات سابقة، قال ترامب إن "إيران هُزمت، لكن هذا لا يعني أن الأمر انتهى".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب لم تنته بعد، لأن هناك "مزيدًا من العمل" المطلوب بشأن اليورانيوم المخصب وتفكيك المنشآت النووية والقدرات الصاروخية الإيرانية.
وفي المقابل، كتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده "لن تستسلم أبدًا للعدو" وستدافع عن مصالحها الوطنية "بقوة".
استمرار التوتر الإقليمي
رغم الجهود الدبلوماسية، تستمر التهديدات للملاحة البحرية واقتصادات المنطقة.
وأعلنت الإمارات اعتراض طائرتين مسيرتين أُطلقتا من إيران، يوم الأحد 10 مايو، فيما أدانت قطر هجومًا على سفينة شحن، وقالت الكويت إن دفاعاتها الجوية اعترضت مسيرات اخترقت مجالها الجوي.
وفي جنوب لبنان، تستمر الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله رغم الهدنة بوساطة أميركية.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إن إنهاء المواجهة مع إيران لا يعني بالضرورة نهاية الحرب في لبنان.
في ظل اقتراب فصل الصيف في إيران واعتراف مسؤولين حكوميين بأزمات المياه والكهرباء، تصاعدت المخاوف من تفاقم الضغوط المعيشية وصعوبة الحياة على المواطنين. وأعلن المتحدث باسم قطاع المياه في إيران، عيسى بزرك زاده، أن نحو 35 مليون شخص في البلاد يعانون مشكلة نقص المياه.
وأوضح بزرك زاده، يوم الاثنين 11 مايو (أيار)، أن هناك أمطارًا "أقل من المعدل الطبيعي" في 11 محافظة، مضيفًا: "القول إن البلاد دخلت في فترة أمطار غزيرة غير صحيح إطلاقًا، ولا ينبغي تفسير الوضع الحالي بهذا الشكل".
وأشار المتحدث باسم قطاع المياه، مع التحذير من استمرار الأزمة في العاصمة، إلى أن طهران تتصدر المحافظات ذات معدلات الأمطار المنخفضة، وتعيش السنة السادسة من الجفاف.
وأضاف أن "طهران، البرز، مشهد، ساوه وأراك هي من أكثر المناطق حاجة لإدارة استهلاك المياه. نسبة امتلاء سدود طهران تبلغ فقط 22 في المائة. وحجم المياه في سد لار وصل إلى 6 في المائة من سعته. وضع سدود طهران ما زال سلبيًا مقارنة بمتوسط 10 سنوات".
وبحسبه، فإن متوسط امتلاء السدود في البلاد حاليًا يبلغ نحو 65 في المائة.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت أزمة المياه والكهرباء من أبرز التحديات المعيشية في مختلف محافظات إيران، وسط تقارير رسمية وشعبية تتحدث عن نقص حاد في الموارد، وسوء إدارة، وتزايد الاستياء العام.
وحذّرت نائب حماية واستغلال شركة مياه طهران الإقليمية، راما حبيبي، من أن هطول الأمطار، رغم تحسن نسبي مقارنة بالعام الماضي، ما زال أقل بنسبة 34.5 في المائة من المتوسط طويل الأمد في محافظة طهران، معتبرة أن ترشيد الاستهلاك "ضروري" لتجاوز أزمة المياه.
وتدعو السلطات الإيرانية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، في وقت تتهم فيه بفشلها في معالجة الأزمات الهيكلية؛ حيث تلجأ أحيانًا إلى تعطيل المحافظات كحل مؤقت.
صحيفة إيرانية: أزمة الطاقة تؤدي إلى توقف المصانع وأضرار بالزراعة
دعت صحيفة "اطلاعات"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني، في تقرير نشرته، يوم الاثنين 11 مايو، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وكتبت: "تخيّلوا أن الطقس شديد الحرارة، لكن لا توجد كهرباء في المنزل ولا حتى مياه. حتى الثلاجة متوقفة عن العمل. ماذا سيحدث لكم؟".
وتطرقت الصحيفة إلى التصريحات الأخيرة لمسؤولي الحكومة بشأن انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، محذّرة من أن أزمة الطاقة تعني توقف عمل المصانع، وانخفاض الإنتاج، وبطالة العمال، وارتفاع الأسعار.
وجاء في متابعة التقرير: "المزارعون أيضًا سيتحملون خسائر جسيمة نتيجة نقص الكهرباء. فجميع الآبار العميقة الزراعية، التي تُعد المصدر الأهم لتأمين المياه للبساتين والمزارع في السهول الواسعة بالبلاد، تعمل بالكهرباء، وقطع الطاقة عنها يعني حرمان القطاع الزراعي من المياه".
كما انتقدت الصحيفة، في إشارة إلى تفاقم أزمة الطاقة، استخدام السيارات ذات الراكب الواحد، واستخدام السيارات من أجل "الترفيه" و"التجول" داخل المدن.
ودعت "اطلاعات" كذلك المواطنين إلى توخي الدقة في شراء الخبز واستهلاكه والحفاظ عليه، مضيفة أن البلاد تعاني بشدة بسبب العقوبات، وأن العملة الحكومية المخصصة للقمح يجب أن "تُستخدم لتأمين مختلف السلع، خصوصًا في المجال الدفاعي أو لتوفير المعدات والبنية التحتية للبلاد".
وحذّر رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة، آرش نجفي، يوم الأحد 10 مايو الجاري، من تفاقم أزمة الطاقة في إيران، معلنًا أنه يبدو أن انقطاع الكهرباء في المنازل والقطاعات التجارية والإدارية سيستمر هذا الصيف بشكل يومي ومتواصل، وأن القطاع الصناعي سيظل في مقدمة القطاعات المشمولة بخطط التقنين.
وخلال الأيام الأخيرة، أرسل مواطنون إيرانيون رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" انتقدوا فيها تدهور الأوضاع المعيشية، وانقطاع الكهرباء، وتداعيات ذلك على حياة الناس.
وجاء في إحدى هذه الرسائل: "حقًا، وضع الكهرباء وانقطاعها هذا العام أصبح كارثيًا. ففي بندر أنزلي، بدأوا بقطع الكهرباء ساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا من دون إبلاغ الناس. ولم يبدأ الصيف بعد، لكنهم بدأوا بالفعل بتعذيب الناس".
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن الصدمة الحالية في إمدادات الطاقة هي أكبر صدمة يشهدها العالم حتى الآن.
وأضاف أنه إذا استمر الاضطراب في مضيق هرمز لعدة أسابيع إضافية، فلن تعود السوق إلى وضعها الطبيعي قبل عام 2027.
وتابع الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو": "حتى لو أُعيد فتح مضيق هرمز اليوم، فإن إعادة توازن السوق ستستغرق عدة أشهر".
أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت أمس أن رئيس وزراء قطر بحث مع وزير الخارجية السعودي جهود خفض التوتر بهدف تعزيز أمن المنطقة، إضافة إلى تطورات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
ورغم وقف إطلاق النار، شنت إيران في الأيام الماضية عدة هجمات على الإمارات والكويت وقطر، وهو ما تطالب الرياض بوقفه فورًا.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيعقد ظهر الاثنين 11 مايو (أيار)، اجتماعًا أمنيًا.
وبحسب التقارير، يُعقد هذا الاجتماع في أعقاب "الرد الإيراني" على "المقترح الأميركي"، وكذلك رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك.
كما أفادت التقارير بأن جلسة محاكمة نتنياهو انتهت مبكرًا عن موعدها المقرر، بسبب مشاركته في هذا الاجتماع الأمني.