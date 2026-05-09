أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن 58 سفينة تجارية غيّرت مسارها منذ بدء "حصار الموانئ الإيرانية"، مضيفة أن القوات الأميركية عطّلت أربع سفن لمنع دخولها أو خروجها من تلك الموانئ.
وبحسب التقرير، ورغم تعليق "مشروع الحرية" مؤقتًا من قِبل الرئيس دونالد ترامب، فإن الحصار البحري لموانئ جنوب إيران من قِبل الجيش الأميركي لا يزال مستمرًا.
قال عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني، مجيد دوست علي، إن "العدو يسعى إلى حرب اقتصادية"، مضيفًا أن على المواطنين القيام بدور مهم يتمثل في ترشيد الاستهلاك.
وأوضح أن الترشيد ليس مجرد توصية اقتصادية، بل له جذور في التعاليم الدينية والأخلاقية، على حد تعبيره.
وأضاف أن "العدو يريد الضغط على الناس عبر أزمات مثل نقص الكهرباء أو المياه أو الوقود لإثارة السخط"، معتبرًا أن كل قدر من الترشيد من جانب المواطنين يُعد مواجهة مباشرة لما وصفه بالمخطط الاقتصادي للعدو، بحسب قوله.
قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، روح الله متفكر آزاد، إن الإمارات العربية المتحدة إذا كانت تمتلك "عقلانية استراتيجية" فلن تُدخل نفسها في "مأزق أكبر من قدراتها" بسبب مصالح إسرائيل وأميركا في هذا المجال.
وأضاف أن الإمارات "لا تُعد رقمًا ذا قيمة بالنسبة لإيران".
وتابع النائب بالبرلمان موصيًا بأن الإماراتيين، مع إدراكهم لقواعد هذا الصراع، ينبغي أن يتجنبوا الدخول في ساحة تتجاوز قدراتهم وحجمهم.
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إرسال المدمرة "HMS Dragon" إلى الشرق الأوسط؛ للانضمام إلى مهمة محتملة لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وبحسب الإعلان، فإن هذه السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية تم نشرها في المنطقة استعدادًا للانضمام إلى مبادرة مشتركة بين بريطانيا وفرنسا.
وفي وقت يسود فيه وقف إطلاق نار هش، تواصلت الهجمات في مضيق هرمز، يوم الجمعة 8 مايو (أيار)، حيث استهدفت القوات الأميركية ناقلتين نفطيتين إيرانيتين، قالت إنهما كانتا تحاولان خرق ما وصفته بحصار فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الأجهزة الأمنية في البلاد تمكنت من رصد تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه"، واعتقلت 41 من أعضائه.
وبحسب بيان وزارة الداخلية البحرينية، يوم السبت 9 مايو (أيار)، فإن هذه الخطوة جاءت بناءً على نتائج تقارير أمنية في قضايا تتعلق بـ "التجسس لصالح جهات أجنبية" و"التعاطف مع هجمات النظام الإيراني".
وأضافت الوزارة أن عمليات التفتيش والتحقيق لا تزال مستمرة؛ بهدف "تحديد وملاحقة قانونية" لأشخاص آخرين مرتبطين بهذا التنظيم.
وكانت النيابة العامة في البحرين قد أعلنت سابقًا صدور أحكام بالسجن المؤبد في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتجسس، بحق مواطنين أفغان وثلاثة بحرينيين. وتمت إدانتهم بتهمة "التعاون مع الحرس الثوري" لتنفيذ "أعمال عدائية وإرهابية" ضد البحرين والإضرار بمصالحها.
وقد أدرجت البحرين الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية عام 2018.
ومنذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في 28 فبراير (شباط) الماضي، تعرضت دول المنطقة لهجمات من قِبل القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري.
وقالت طهران في البداية إن أهدافها هي القواعد العسكرية الأميركية في تلك الدول، لكنها استهدفت لاحقًا بشكل متكرر منشآت مدنية وصناعية ونفطية، ثم بدأت بتهديدات علنية ضد دول الجوار.
كما أعلنت بعض الحكومات العربية رصد تحركات داخل أراضيها يُعتقد أنها موجهة من طهران.
وفي مثال سابق، أعلنت هيئة الأمن الإماراتية تفكيك "خلية إرهابية" مرتبطة بإيران واعتقال أعضائها.
وقالت الإمارات، في 20 أبريل (نيسان) الماضي، إن أعضاء هذه الخلية كانوا يعملون على تجنيد أفراد وتنظيم أنشطة، وكان هدفهم الوصول إلى منشآت ومواقع حساسة في البلاد.
وفي عام 2020 أيضًا، أعلنت الإمارات اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين في دبي وأبوظبي، بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية خلال ذكرى مقتل قاسم سليماني.
كما تناول تحليل إعلامي التوتر بين طهران وأبوظبي، مشيرًا إلى أن العداء بينهما أعمق من مسألة الحدود، ومرتبط بتباين سياسي وأيديولوجي واسع، حيث تُقدّم الإمارات كنموذج اقتصادي منفتح ومتعدد الثقافات، مقابل نموذج إيراني قائم على العزلة الأيديولوجية.
إلى جانب الإمارات، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مؤخرًا اعتقال 24 شخصًا بتهمة "تمويل منظمات إرهابية" وتحديد 8 آخرين فارّين خارج البلاد، مع الإشارة إلى ارتباطهم بإيران.
كما سبق للكويت أن أعلنت في 18 مارس (آذار) الماضي اعتقال 10 أشخاص مرتبطين بحزب الله اللبناني.
ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أدان خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، الهجمات "الإرهابية" التي شنتها إيران ضد المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات.
وأكد جوزيف عون، خلال الاتصال، تضامن لبنان مع الإمارات ودعمه كل الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في لبنان والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار هناك.
وأعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لدعم الإمارات التاريخي لسيادة لبنان ووحدة أراضيها، وتطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.
وبحث الطرفان أيضًا مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية لتعزيز السلام وترسيخ ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ورفاهيتها.