أشار عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، حسن علي أخلاقي أميري، إلى استمرار تعليق الجلسات العلنية للبرلمان، رغم إعلان وقف إطلاق النار، قائلاً: «إن المجلس الأعلى للأمن القومي هو الجهة التي تحدد الوضع الأمني في البلاد، وحتى الآن لم يُصدر تصريحًا بعقد الجلسات بحضور جميع النواب".

وأضاف أن المجلس الأعلى للأمن القومي أصدر قرارات في هذا الشأن، ومن بينها عدم عقد الجلسة العامة.

وأوضح أن طهران كانت، بحسب تقييم المجلس، في حالة "إنذار أحمر"، ولذلك لم يكن من المناسب عقد جلسات البرلمان.

