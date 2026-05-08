قال مظاهر حسيني، مسؤول اللقاءات في مكتب علي خامنئي، خلال تجمع حكومي مسائي، إن مجتبى خامنئي تعرّض لإصابات في الركبة والظهر وخلف الأذن خلال قصف استهدف ما وصفه بموقع تابع للمرشد الإيراني السابق.
وأضاف حسيني أنه كان موجودًا في المكتب عندما سقطت قنبلة على مسافة نحو 30 مترًا، مشيرًا إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم محمد شیرازي، رئيس المكتب العسكري لعلي خامنئي، كما أشار إلى استهداف موقع عمل علي خامنئي على بُعد 70 إلى 80 مترًا.
وتابع أن منزل مجتبى خامنئي تعرّض للقصف، ما أدى إلى مقتل زوجته، وأنه أثناء تحركه داخل المبنى تعرّض لموجة انفجار أوقعته أرضًا.
وأوضح أن الإصابات شملت ضررًا بسيطًا في الركبة والظهر، وأن الظهر تعافى خلال هذه الفترة، بينما قال إن الركبة ستتحسن قريبًا، مؤكدًا أنه "في حالة صحية جيدة". كما أضاف أن إصابة خفيفة خلف الأذن حدثت لكنها غير ظاهرة لأنها تحت العمامة.
وأكد أن حالته قد عولجت بالكامل، وهو يتمتع الآن بصحة جيدة.
قال مسؤول أميركي رفيع لشبكة "فوكس نيوز"، يوم الجمعة 8 مايو (أيار)، إن ثلاث مدمرات أميركية مزودة بصواريخ موجهة، تعرضت يوم الخميس، لهجمات من قبل قوات إيرانية، وواجهت "نيرانًا متواصلة".
ووفقًا للتقرير، تعرضت السفن للاستهداف أثناء عبورها مسافة 500 ميل في المياه الخليجية ومضيق هرمز.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، أمس الخميس، أن "القوات الإيرانية أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق صغيرة أثناء عبور السفن يو إس إس تراكسون، ويو إس إس رافائيل بيرالتا، ويو إس إس ميسون للممر المائي الدولي".
وأضافت "سنتكوم" أن الجيش الأميركي "ردّ في إطار الدفاع عن النفس"، مؤكدة أن أياً من المعدات العسكرية الأميركية لم يُصب.
كما أعلنت القيادة المركزية أنها "دمرت التهديدات الواردة واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن الهجوم على القوات الأميركية، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومراكز القيادة والسيطرة، ومنشآت الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".
تحدثت تقارير عن اشتباكات متفرقة بين القوات المسلحة الإيرانية والسفن الأمريكية في منطقة مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان الإمارات العربية المتحدة إصابة ثلاثة أشخاص جراء هجوم صاروخي وطائرات مسيّرة شنّته طهران.
وكتبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، يوم الجمعة 8 مايو (أيار)، أن الاشتباكات المتفرقة بين القوات الإيرانية والسفن الأميركية في مضيق هرمز بدأت منذ ساعات.
وبعد ساعات، نقلت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر عسكري قوله إن الاشتباكات "توقفت بعد فترة من تبادل إطلاق النار، والأجواء هادئة حاليًا".
وأضاف المصدر الذي لم يُكشف عن اسمه: «إذا حاول الأميركيون مجددًا دخول المياه الخليجية أو مضايقة السفن الإيرانية، فسيتلقون ردًا حاسمًا مرة أخرى».
وأكد أن احتمال تجدد الاشتباكات في المنطقة لا يزال قائمًا.
وفي الوقت نفسه، انتشرت تقارير عن سماع دوي انفجارات ونشاط للدفاعات الجوية في عدة مدن، بينها طهران وسيرك وكنارك.
ويأتي ذلك بينما قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن على إيران تقديم ردها على مقترح السلام الأميركي إلى واشنطن، اليوم الجمعة.
وأعرب عن أمله في أن يكون الرد "جادًا" ويمهد لبدء عملية تفاوض حقيقية.
ومن جهتها، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة 8 مايو، أنها تصدت لهجوم صاروخي جديد شنّته إيران، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، ما وضع الهدنة الهشة الممتدة لشهر أمام اختبار جديد.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيّرة أطلقتها إيران.
وأدى الهجوم إلى إصابة ثلاثة أشخاص، فيما لم يتضح ما إذا كانت جميع الأهداف قد دُمّرت بالكامل. كما دعت السلطات الإماراتية المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع سقوط الحطام المحتمل.
وفي المقابل، أعلن الجيش الأميركي أنه تصدى لهجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تابعة لبحرية الولايات المتحدة في مضيق هرمز، وقصف منشآت عسكرية إيرانية قالت واشنطن إنها شاركت في تلك الهجمات.
وأكد مسؤولون أميركيون أن أياً من سفنهم لم يتعرض لأضرار.
كما أعلنت واشنطن أن قواتها عطّلت ناقلتَي نفط إيرانيتين أخريين كانتا تحاولان اختراق الحصار البحري الأميركي، ضمن إجراءات تهدف لمنع حركة ناقلات النفط الإيرانية.
وفي السياق نفسه، أشارت تقارير إلى أن إيران أنشأت هيئة لتنظيم عبور السفن في مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تثبيت دورها في إدارة هذا الممر المائي، ما أثار مخاوف جديدة بشأن حرية الملاحة.
وحاليًا، تتوقف مئات السفن التجارية في المياه الخليجية دون القدرة على عبور مضيق هرمز والوصول إلى المياه الدولية.
أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لن تقبل بسيطرة إيران على مضيق هرمز، مضيفًا أن جميع الدول تتفق على أن امتلاك طهران لسلاح نووي “أمر غير مقبول”.
وحذر روبيو، خلال زيارته إلى إيطاليا يوم الجمعة 8 مايو (أيار)، من "تدمير" القوات الإيرانية إذا هاجمت سفن البحرية الأميركية.
وجاءت تصريحات روبيو في ختام زيارة استمرت يومين إلى روما والفاتيكان بهدف ترميم العلاقات، بعد الخلافات الحادة بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، والانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب للبابا ليو الرابع عشر.
وسُئل روبيو عن تقارير شركة بيانات الشحن البحري التي أفادت بأن إيران أنشأت هيئة حكومية جديدة لفحص عبور السفن عبر المضيق وفرض رسوم عليها. فقال: "هل سيقبل العالم بأن تسيطر إيران الآن على ممر مائي دولي؟ ماذا العالم مستعد أن يفعل؟".
وكانت وسائل إعلام دولية قد نقلت سابقًا عن بيانات شحن بحري أن إيران أنشأت هيئة جديدة للسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس، يوم الخميس 7 مايو (أيار)، نقلًا عن شركة “لويدز ليست إنتليجنس”، أن هذه الهيئة التي تحمل اسم “منظمة مضيق الخليج” تقدم نفسها باعتبارها “الجهة الوحيدة المخولة بمنح تصاريح عبور السفن في مضيق هرمز”.
تحذير بشأن مهاجمة البحرية الأميركية
كما حذر روبيو طهران من مهاجمة الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها أحبطت ثلاث هجمات استهدفت سفنًا بحرية في مضيق هرمز.
وقال: "الخط الأحمر واضح. إذا هددوا الأميركيين، فسوف يتم تفجيرهم".
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الهجمات، التي وقعت مساء الخميس 7 مايو، لا علاقة لها بعملية “الغضب الملحمي”.
وأضاف روبيو أن الرد الإيراني على مقترح السلام الأميركي من المقرر أن يصل إلى واشنطن يوم الجمعة 8 مايو.
وأعرب عن أمله في أن يكون الرد “جادًا” ويفتح الباب أمام عملية تفاوض حقيقية.
لقاء البابا وانتقاد حزب الله
أشار روبيو إلى لقائه مع البابا ليو، يوم الخميس 7 مايو، واصفًا الاجتماع بأنه “إيجابي للغاية”.
وقال الفاتيكان في بيان، صدر أمس، بعد أول لقاء بين البابا ليو وأحد أعضاء حكومة ترامب منذ نحو عام، إن الجانبين جددا “التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية الجيدة”.
وكان البابا ليو، أول بابا أميركي، قد انتقد ترامب بعد تحوله إلى منتقد بارز للحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، وكذلك لسياسات ترامب الصارمة تجاه الهجرة، ما أثار ردود فعل واسعة بين القيادات المسيحية.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مبين إسرائيل ولبنان، قال روبيو: "نريد أن تكون الحكومة اللبنانية الشرعية قوية، وحزب الله يشكل عقبة أمام ذلك".
وأضاف: "حزب الله قوة تابعة للنظام الإيراني بالكامل، ولن يكون له وجود بدونه". وتابع: "نحن نعمل على وقف تمويل حزب الله".
أشارت تقارير، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، إلى ارتفاع أسعار ونقص أدوية الأعصاب خلال الأسابيع الأخيرة في إيران، وهو وضع دفع- بحسب مواطنين وعاملين في الصيدليات- العديد من المرضى إلى إيقاف العلاج أو تغيير مساره.
وبحسب هذه التقارير، ارتفعت أسعار بعض الأدوية الشائعة بين 30 و100 في المائة منذ منتصف الشهر الماضي، وفي الوقت نفسه يواجه توفر أدوية مثل "كلونازيبام" و"أسنترا" اضطرابات كبيرة.
وكانت معلومات سابقة قد أفادت بارتفاع أسعار بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية السرطان والإنسولين والمكملات الدوائية، حتى 380 في المائة.
إزالة تدريجية لأدوية الأعصاب من العلاج
تشير الرسائل الواردة إلى أن ارتفاع تكلفة الوصفات ونقص الأدوية أدى إلى توقف بعض المرضى عن العلاج.
وقال صيدلي لـ "إيران إنترناشيونال": "بعض المرضى عندما يسمعون سعر الوصفة لا يأخذون الدواء ويغادرون".
وأضاف أن هناك حالات متعددة لمرضى اضطروا لتقليل جرعاتهم أو إيقاف أدوية بسبب الضائقة المالية.
وقالت مواطنة تعاني اكتئابًا شديدًا إنها تتقاضى 7 ملايين تومان شهريًا، وتدفع نحو 4 ملايين تومان لكل وصفة.
وأضافت: "أحتاج إلى فيتامين ب وأدوية للنوم، لكنها غير مشمولة بالتأمين، لذلك قررت ترك العلاج تمامًا".
ارتفاع كبير في الأسعار ونقص الأدوية
بحسب المواطنين، وصل سعر علبة “أسنترا 50” إلى نحو 1.7 مليون تومان، فيما أصبح نوع 100 ملغ نادرًا في السوق.
وقال أحد المرضى إنه يحتاج شهريًا إلى نحو 6.8 مليون تومان لهذا الدواء.
وتشير الرسائل إلى أن نقص أدوية الأعصاب لم يعد مقتصرًا على الحالات الخاصة.
وقال أحد المواطنين إن دواء “سيرترالين”، المستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق، أصبح نادرًا، والنسخ المستوردة غير متوفرة، فيما تُصرف النسخ المحلية بنظام الحصص.
وأوضح: "بدل 100 قرص لاحتياجي الشهري، أعطتني الصيدلية 50 فقط، ومن النوع الإيراني المحلي الأقل فاعلية".
كما اضطر بعض المرضى لتغيير نوع الدواء رغم تأثير ذلك على العلاج.
وقال أحد المرضى: "تغيير نوع الدواء يضعف العلاج، لكننا مضطرون لذلك".
وأضاف أنه كان يستخدم دواءً مستوردًا بناءً على توصية الطبيب، لكنه غير متوفر منذ 3 أشهر.
رد وزارة الصحة
نفى نائب وزير الصحة الإيراني، علي جعفريان، وجود نقص حاد في الأدوية، وأرجع ارتفاع الأسعار إلى التضخم وسعر الصرف.
وقال إن نحو 70 في المائة من تكلفة الدواء مرتبطة بسعر العملة الحرة بعد إزالة الدعم التفضيلي.
آثار اجتماعية ونفسية متزايدة
تشير التقارير إلى أن نقص أدوية الأعصاب تسبب في آثار اجتماعية خطيرة.
فقد أفاد مواطن بأن رجلاً في الخمسين فقد القدرة على الكلام بسبب القلق الشديد، فيما يعاني آخر اضطرابات سلوكية حادة بسبب توقف العلاج.
كما أُثيرت مخاوف بشأن مرضى الحالات النفسية الشديدة الذين قد يشكلون خطرًا على أنفسهم أو الآخرين.
وقال أحد المواطنين بسخرية: "أظن أنه يجب وضع دواء أسنترا في مياه الشرب بالمدن".
أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال "خردل أحمد ديوب"، أحد جنرالات مرحلة حكم بشار الأسد، بسبب "دوره المباشر في الانتهاكات المنظمة بحق المدنيين"، وتعاونه مع إيران، إضافة إلى تورطه في الهجمات الكيميائية على دمشق.
وقالت الوزارة إن ديوب متهم بـ"الإشراف على عمليات القمع والمشاركة في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بأسلحة كيميائية محظورة دوليًا".
ويُعد ديوب أحدث مسؤول يُعتقل من بين مسؤولي مرحلة الأسد خلال الأشهر الأخيرة، كما يواجه اتهامات بالمشاركة في عمليات إعدام خارج إطار القضاء والتنسيق مع إيران وحزب الله اللبناني، اللذين كانا يدعمان النظام الذي أُطيح به.
وفي صيف عام 2013، اتُّهم الجيش الخاضع لقيادة الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ضد مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة، ما أدى، وفق تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية ومنظمات حقوقية، إلى مقتل أكثر من 1400 رجل وامرأة وطفل.