وكانت الشركات التي تعتمد على "إنستغرام" وخدمات عالمية أخرى الأكثر تضررًا، لكن حتى المستخدمين الذين اضطروا لاستخدام المنصات المحلية تحدثوا عن انقطاعات متكررة، وضعف الأداء، والرقابة المشددة على تطبيقات مثل "روبیکا"، و"بله"، و"شاد".

وقال أحد المواطنين إن تطبيق "روبیکا" يفشل غالبًا في إرسال الصور ومقاطع الفيديو خلال معظم ساعات اليوم، مدعيًا أن المنصة تفحص معرض الصور في هواتف المستخدمين. وأضاف آخر أن تحميل صورة واحدة على "روبیکا" قد يستغرق ساعة كاملة.

كما أثار مواطنون مخاوف من أن التطبيقات المحلية قد تتيح للسلطات الوصول إلى بياناتهم وأجهزتهم ومراقبتها.

وقالت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت، يوم الجمعة 8 مايو (أيار)، إن 70 يومًا من الاضطراب الواسع في الإنترنت الدولي داخل إيران أدى إلى زيادة البطالة بين العمال، وإعادة توزيع الثروة لصالح مجموعات مرتبطة بالحكومة.

اضطراب العملية التعليمية

قال عشرات الطلاب وأولياء الأمور وعدد من المعلمين إن منصة "شاد"، التابعة للدولة والمخصصة للتعليم الإلكتروني، لا تتيح للمستخدمين تنزيل الصور ومقاطع الفيديو بشكل مناسب، كما أنها لا توفر بيئة ملائمة للتدريس.

وقالت والدة أحد الطلاب: "دروس الأطفال تُعقد عبر الإنترنت، لكن التطبيق مصمم بحيث لا يستطيع الكلام إلا المعلم".

وأضافت: "إذا كان لدى الطالب سؤال أو لم يفهم شيئًا، فعليه الانتظار حتى الخامسة مساءً حين يُعاد فتح وصول الطلاب. عمليًا، الطلاب موجودون في الصف الافتراضي، لكن حتى لو غابوا لا يلاحظ المعلم ذلك. العملية التعليمية بأكملها تعتمد فقط على متابعة الأهل".

وقال مستخدمون إن بعض المعلمين ما زالوا يطلبون من الطلاب تسجيل مقاطع فيديو ورفعها رغم بطء الإنترنت.

كما أثرت مشكلة الوصول إلى المعلومات عبر الشبكات المحلية على طلاب الجامعات أيضًا.

وقال طالب "حاسب آلي" في طهران: "لا جودة في الدروس الإلكترونية، ولا يمكنك العثور على أي شيء يستحق التعلم داخل (شبكة المعلومات الديكتاتورية)".

وأضاف الطلاب أن التعلم عبر الإنترنت والوصول إلى المواد التعليمية الخاصة بالأساتذة قد توقف فعليًا.

عوائق مكلفة

بعد حجب "إنستغرام" من قِبل السلطات، فقد كثير من الإيرانيين قناة مجانية لتسويق السلع والخدمات، في حين تفرض التطبيقات المحلية، مثل "روبیکا" و"بله"، رسومًا إعلانية مرتفعة وإجراءات موافقة طويلة تخضع للرقابة، بحسب مواطنين.

وقال عدد من المواطنين إن "روبیکا" يطلب من أصحاب الأعمال نحو 63 مليون تومان، أي ما يعادل تقريبًا 359 دولارًا وفق سعر الصرف في السوق الحرة، مقابل 15 دقيقة من الإعلان.

وأشارت إحدى السيدات إلى ما وصفته بالتعامل المتناقض للنظام الإيراني مع المقربين وغير المقربين منه، خلال الأشهر الأخيرة، موضحة أن النظام استخدم نساءً بلا "حجاب إجباري" أو بملابس أكثر تحررًا للترويج لتجمعات ليلية مؤيدة للنظام أثناء الحرب وبعدها، لكنه رفض إعلانًا قصيرًا لأن "مرفق اليد كان ظاهرًا لبضع ثوانٍ".

وقالت صاحبة مشروع تجاري إنها اضطرت للإعلان على تطبيق محلي بعد شهرين من توقف العمل حتى تتمكن من بيع البضائع المتراكمة لديها.

وأضافت: "قبل الموافقة على قناتي أخذوا المال، ثم رفضوا الإعلان بحجة أن نشاطي على التطبيق ضعيف وأن مرفقي كان ظاهرًا في الفيديو".

وأشارت إلى أنها عندما طالبت باستعادة رسوم الإعلان، أُبلغت بأن الأموال ستبقى في محفظتها حتى "تُصلح الفيديو والقناة".

وقالت: "هل عليّ أن أعمل عدة أشهر على قناة فارغة، وأشتري بضائع وأستثمر فقط حتى ربما يوافقوا على الإعلان؟".

وأضافت: "قضيت ثماني سنوات على إنستغرام وبنيت صفحتي بجهد كبير، لكن مع قطع الإنترنت توقفت فعليًا. كيف يمكنني أن أبدأ من جديد؟".

وأشار مستخدم آخر إلى "آلاف القواعد والشروط التي فرضتها التطبيقات المحلية للإعلانات"، موضحًا أن المنصة أخذت "مبلغًا ضخمًا" ثم رفضت الترويج لـ "قناة ملابس داخلية".

وقال: "ماذا أفعل بكل هذه البضائع؟ هل أحرق نفسي أم أحرق البضاعة؟ عملي كان قائمًا على إنستغرام. أعيدوا الإنترنت حتى أعود إلى العمل".

وكان أحد مستخدمي منصة "إكس" قد كتب سابقًا أن البحث عن "الملابس الداخلية النسائية" في محرك البحث "زاربين"، الذي يُروَّج له باعتباره النسخة الإيرانية من "غوغل"، يؤدي إلى صفحة "لا توجد نتائج"، بينما يعطي البحث عن "الملابس الداخلية الرجالية" نتائج فعلية.

وكتب المستخدم: "مع الإنترنت الوطني، لا يمكنك حتى شراء ملابس داخلية نسائية. الأمر مضحك ومأساوي في الوقت نفسه".

وقال مستخدمون آخرون إن الناس لجأوا "اضطرارًا" وبعد شهرين من انقطاع الإنترنت إلى شبكات النظام الإيراني "الزائفة" مثل "بله" و"روبيكا"، لكن لا يزال من غير الواضح حجم الوصول الذي قد تحصل عليه النظام إلى هواتف المواطنين عبر هذه المنصات وما إذا كانت تستطيع مراقبتهم.

محاولات تجاوز الرقابة

رغم القيود المفروضة، قال المستخدمون إنهم ما زالوا يجدون طرقًا لتجاوز الرقابة على المحتوى.

وذكر عدد من المواطنين أنه بعد حجب "تلغرام" ظهرت قنوات عدة على تطبيقات محلية مثل "سروش بلس" و"روبيكا" و"بله" تقدم إعدادات مجانية أو منخفضة التكلفة لتجاوز الحجب.

وقال أحد المستخدمين: "لقد أمموا الإنترنت لجمع مؤيدين للنظام، لكن الذي يحدث هو العكس تمامًا".

وأضاف المستخدمون أن ذلك يتناقض مع المحتوى، الذي تنشره شخصيات وقنوات مرتبطة بالنظام، والذي وصفوه بأنه يتضمن مزاعم كاذبة حول انتصار طهران في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتقارير غير صحيحة عن مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وروايات مضللة عن المفاوضات.

وقال أحد المستخدمين إن المحتوى الحكومي على "روبیکا" يصور النظام الإيراني باعتباره رمزًا لـ "السلام والصداقة وحقوق الإنسان".

ورغم جهود النظام لإبقاء المنصات تحت السيطرة، ظهرت حسابات تستخدم شعار الأسد والشمس كصورة شخصية، وهو الرمز الوطني التاريخي لإيران المرتبط لدى كثيرين بالنظام الملكي قبل عام 1979.

كما استخدمت حسابات أخرى صور محمد رضا بهلوي، آخر شاه لإيران الذي أطيح به خلال الثورة الإيرانية عام 1979، كصور شخصية.

وقال مواطنون إن هذه الحسابات، إضافة إلى القنوات التي تعيد نشر أخبار العالم الخارجي، يتم حجبها وإغلاقها بعد فترة.

ومع ذلك، أكدوا أن المقاومة اليومية مستمرة، إذ تظهر قنوات جديدة وأكبر حجمًا لتحل محل تلك التي يتم إغلاقها.

